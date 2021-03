United Kids Foundations spendiert 122 Laptops für Gifhorner Schüler

Gifhorn

Das ist eine Hausnummer: 122 Laptops hat die United Kids Foundations von der Volksbank BraWo für die zehn Gifhorner Schulen angeschafft, um das Homeschooling zu unterstützen. Ein spezieller Corona-Topf des Kindernetzwerkes der Volksbank und finanzielle Unterstützung durch die RTL-Stiftung haben die schnelle, unbürokratische Unterstützung möglich gemacht. „Ich bin stolz darauf, dass wir das nebenbei neben dem normalen Engagement der United Kids Foundations hinbekommen haben“, freute sich Thomas Fast, Volksbank BraWo-Direktor und Botschafter von United Kids Foundations.

Es sei nicht so einfach gewesen, die insgesamt 650 Laptops für die fünf Volksbank-Direktionen Braunschweig, Gifhorn, Peine, Salzgitter und Wolfsburg in dieser Zeit überhaupt und dann noch so schnell bekommen zu haben, stellte Fast zufrieden fest. Die 122 für die Gifhorner Schulen werden jetzt verteilt an die Schulen in städtischer Trägerschaft.

„Wir freuen uns sehr über den verlässlichen Partner in dieser schwierigen Zeit“

„Wir freuen uns sehr über den verlässlichen Partner in dieser schwierigen Zeit“, nahm Dr. Detlef Eichner, Rektor der Freiherr-vom-Stein-Hauptschule und stellvertretender Sprecher der Schulleiterinnen und Schulleiter der städtischen Einrichtungen, die Geräte dankend entgegen. „Als wir am 16. März 2020 zum ersten Mal schließen mussten, waren wir nicht vorbereitet darauf. Wir haben Jugendlichen auf lange Zeit das Recht auf Bildung stark beschnitten oder sogar ganz genommen“, stellte er fest, dass nach wie vor Kinder und Jugendliche wenig bis gar keine Lobby haben, und wünschte sich, „dass wir unbürokratischer werden, um Lösungen zu finden“. Was auf städtischer Ebene schon sehr gut gelungen sei, „das lief schnell und unbürokratisch, um Übergangslösungen für die digitale Ausstattung hinzubekommen“.

Diese Schulen profitieren Diese zehn Gifhorner Schulen bekommen anteilig Laptops von der United Kids Foundations: Grundschulen: Adam-Riese-Schule, Astrid-Lindgren-Schule, Gebrüder-Grimm-Schule, Isetal-Schule, Michael-Ende-Schule, Wilhelm-Busch-Schule, Albert-Schweitzer-Schule Hauptschule: Freiherr-vom-Stein-Schule Realschulen: Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, Fritz-Reuter-Realschule

Stadt und Schulleitungen freuen sich über diese Anzahl von Laptops

Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich dankte auch dem Team um Jens Brünig vom Schulamt: „Die haben das Projekt klasse umgesetzt.“ Und ein privater Partner, der in dieser schwierigen Zeit mit solcher Unterstützung signalisiere, dass ihm an Gifhorn und den Schülern etwas liege, sei einfach toll. Dass Fast sich beinahe dafür entschuldigte, nicht mehr Laptops zur Verfügung stellen zu können, quittierten sowohl Nerlich als auch Eichner mit dem Hinweis: „Das sind nicht wenige, das sind viele!“

Von Christina Rudert