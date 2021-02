United Kids Foundation spendiert Laptops für Schulen in Gifhorn, Brome und dem Boldecker Land

Gifhorn

Die Corona-Pandemie verschlechtert die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen gravierend, die in sozial benachteiligten Familien aufwachsen. Lehrerinnen und Lehrer haben von Beginn an auf die besondere Problematik fehlender Computer aufmerksam gemacht. United Kids Foundations, das Kindernetzwerk der Volksbank BraWo, nimmt das nicht tatenlos hin, sondern startet ein Corona-Sofortprogramm für Homeschooling. Es spendet Laptops, die die Schulen dann verleihen können – 122 für Gifhorner Schulen, 19 fürs Boldecker Land und 50 für die Samtgemeinde Brome.

Die 650 Laptops für die Region Braunschweig-Wolfsburg im Gesamtwert von über 500 000 Euro werden über die jeweils kommunal zuständigen Stellen bedürftigen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt, im März sollen sie geliefert werden.

„Unser Ziel ist es, kein Kind zurückzulassen“

„Der Notstand ist offensichtlich. Uns war klar, dass wir etwas unternehmen müssen“, erklärt Jürgen Brinkmann, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank BraWo und Mitinitiator von United Kids Foundations. „Unser Ziel ist es, kein Kind zurückzulassen. Grundvoraussetzung dafür ist angesichts der Corona-Bestimmungen, dass alle mit den notwendigen Geräten ausgestattet sind, um überhaupt am Homeschooling teilnehmen zu können“, so Brinkmann. Er danke den Partnern dieser Initiative, der RTL Stiftung, dem Computerhersteller Lenovo und dem IT-Systemhaus Ratiodata AG.

Eine aktuelle Bertelsmann-Studie ergab, dass fast die Hälfte der Kinder in Armut in Wohnungen mit zu wenigen Zimmern und zu wenig Platz lebt. Jedes vierte dieser Kinder hat keinen Computer oder keinen Internetzugang. Und jedem siebten fehlt ein ruhiger Ort zum Lernen. „Wenn wir nicht wollen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich in unserem Land immer größer wird, dann müssen wir in die Bildung unserer jungen Menschen investieren. Unser Sofortprogramm Homeschooling entspricht genau diesem Ansatz“, meint Thomas Fast, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo Stiftung und Botschafter von United Kids Foundations.

Die Laptops haben einen extra großen Bildschirm

Die Computer haben einen extra großen 15 Zoll-Bildschirm und sind mit dem Betriebssystem MS Schullizenz ausgestattet. Die Schülerinnen und Schüler können sich damit für die kostenfreie Nutzung von Office 365 Education mit Word, Excel, PowerPoint, OneNote und jetzt auch Microsoft Teams sowie weiteren Klassenzimmer-Tools registrieren. 122 Laptops kommen nach Gifhorn. „Wir arbeiten seit Monaten daran, mit eigenen Haushaltsmitteln den IT-Ausstattungsgrad an unseren Schulen voranzutreiben und geben hier richtig Gas. Neben den 300 Notebooks, die wir mit Hilfe des Sofortprogramms des Landes angeschafft haben, haben wir weitere 100 Notebooks aus eigenen Haushaltsmitteln angeschafft. Die 122 Computer, die wir jetzt zusätzlich erhalten, sind eine großartige Unterstützung“, sagt Bürgermeister Matthias Nerlich.

Laptops für die Samtgemeinden Brome und Boldecker Land

50 Laptops für die Samtgemeinde Brome: Manuela Peckmann (Mitte) und Anja Meier (l.) sind dankbar für die Unterstützung der Schüler. Quelle: Volksbank BraWo

Anja Meier, Bürgermeisterin der Samtgemeinde Boldecker Land, freute sich „riesig über die großzügige Spende, die es den Kindern ermöglicht, mit eigenem Gerät am Homeschooling teilzunehmen“. 19 Laptops landen dort. Auch Manuela Peckmann, Bürgermeisterin der Samtgemeinde Brome, dankte für die 50 Computer: „Prima, dass es nun dank der großzügigen Spende mehr Leihgeräte gibt, die den Kindern helfen, dabei zu bleiben.“

