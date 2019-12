Gifhorn

Nun wird einiges klarer: Viele Bewohner im Großraum Gifhorn haben sich gewundert, warum ihnen einige Briefe von Familie und Freunden nicht zugestellt wurden. Die Ermittlungen der Polizei Gifhorn haben einen recht simplen und erschreckenden Grund zugleich zum Vorschein gebracht. Ein angestellter Zusteller der Deutschen Post AG hat seit mindestens Sommer 2019 Briefe und Postsendungen nicht ausgeliefert.

Geld und Wertsachen entnommen

Der 32-jährige Gifhorner missbrauchte seine berufliche Position um die Sendungen abzufangen und sich möglicher enthaltener Wertgegenstände oder Bargeld zu bereichern. Anschließend fanden die Postsendungen ihren Weg in eine Mülltüte. Es wurde nicht nur in mehr als 100 Fällen das Briefgeheimnis verletzt, auch wurden viele Bürger um ihre Weihnachts-, Glückwunsch- und Dankeskartenund um die darin enthaltenen netten Gesten und Aufmerksamkeiten gebracht.

Mindestens 70.000 Euro Schaden

Neben normalen Brief- und Postsendungen wurden auch diverse Pakete mit hohem enthaltenen Geldwert entwendet bzw. einbehalten, um dann wieder verkauft zu werden. Aktuell beläuft sich der entstandene Schaden auf mindestens 70 000 Euro. Die abschließende Schadenssumme ist derzeit noch nicht genau bezifferbar, da die Ermittlungen noch laufen und noch nicht alle Sendungen gesichtet und zusammengetragen wurden.

Polizei recherchiert Empfänger

Derzeit arbeitet die Polizei auf Hochtouren daran, die Absender bzw. Empfänger der Briefsendungen zu erreichen, um zumindest einige Karten noch vor dem Fest in die Familien zu bringen. Zudem ist der Polizei auch daran gelegen zu erfahren, was und wie viel sich ggf. an Wertgegenständen in den Sendungen befunden hat.

Möglicherweise werden einige Gifhorner also auch ein Anruf der Kollegen der Polizei Gifhorn erreichen.

