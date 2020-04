So mancher Verkehrssünder dürfte es als übereifrig empfinden: Gifhorns Polizei nahm voriges Jahr viele Kontrollen vor. Sie präsentierte jetzt die Zahlen und kündigte an, nicht nachlassen zu wollen.

350 Tempokontrollen: Das ist die Bilanz der Polizei für das vergangene Jahr, was Temposünder angeht. Auch in diesem Jahr will sie mit der Verkehrsüberwachung nicht nachlassen. Quelle: Archiv