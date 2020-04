Tippen tötet: Ablenkung eine der Hauptunfallursachen

Gifhorn

Insgesamt ist Unfallursache Nummer eins im Kreis Gifhorn Wild auf der Fahrbahn, bei den folgenschweren allerdings führt der Grund „Andere Fehler beim Fahrzeugführer“ die Hitparade an. Und ein wesentlicher Bestandteil jener anderen Fehler ist die Ablenkung.

Am Radio gespielt, eingeschlafen oder telefoniert? Das ist oftmals nicht mehr zu klären, wenn ein Autofahrer gegen einen Baum fährt und dabei stirbt, sagt Winfried Enderle, Verkehrsexperte der Gifhorner Polizei. Aber aus der alltäglichen Praxis wissen er und seine Kollegen: „Es wird immer noch viel zu viel telefoniert und getippt.“

Am Steuer Zeitung lesen

Autobahn-Kollegen zum Beispiel berichteten von haarsträubenden Vorfällen – wie während der Fahrt Zeitung lesende Fernfahrer. „Man sieht die dollsten Sachen“ sagt Enderle. „Die Fahrer sollten sich auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren: Auto fahren.“

Hitparade der Unfallursachen

987 „andere Fehler beim Fahrzeugführer“ stellte die Gifhorner Polizei insgesamt fest, 40 der 111 Unfälle, bei denen es voriges Jahr Tote oder Schwerverletzte gab, entstanden dadurch. Zu hohe oder unangepasste Geschwindigkeit war bei 21 schweren Unfällen Hauptursache. Danach folgen Vorfahrt- (14 Fälle) und Abbiege-Fehler (11).

Statistik 2019: Jeder dritte Unfall war ein Wildunfall – ein neuer Rekordwert für den Kreis Gifhorn. Quelle: dpa Archiv

Bei den 4461 Unfällen ohne Parkplatzrempler rangiert „Wild auf der Fahrbahn“ ganz oben: Es gab 1644 Wildunfälle, so viele wie nie zuvor. Vor allem in den vergangenen zwölf Monaten stieg die Zahl um 21,1 Prozent (2018: 1358) an. „Man muss sich bewusst sein: Jeder dritte Unfall ist ein Wildunfall“, sagt Enderle. Doch genau dem seien sich die meisten Autofahrer offenbar nicht bewusst. „Es sind nur wenige, die die Geschwindigkeit raus nehmen.“

Dringender Rat zu Tempo 70

Enderle rät dringend dazu, bei Dämmerung höchstens 70 zu fahren, vor allem, aber nicht nur dort, wo das Wildwechsel-Warnschild stehe. „Dann habt Ihr noch die Chance, zu reagieren und den Bremsweg einzuhalten.“

