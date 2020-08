Gamsen

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Wochenende in Gamsen ereignet hat. Zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 6.20 Uhr, stieß auf der Denkmalstraße unweit der Straße Immenberg ein Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, gegen einen dort geparkten, schwarzen Seat Leon und beschädigte diesen erheblich am Heck. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise zum Verursacher bittet die Polizei in Gifhorn unter der Telefonnummer (0 53 71) 98 00.

Von der AZ-Redaktion