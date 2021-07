Unfall mit Radfahrer: Zeugenaufruf der Gifhorner Polizei erfolgreich

Gifhorn

Kurz nachdem die Polizei Gifhorn am Mittwochmorgen einen Zeugenaufruf zu einem Unfall vom vergangenen Freitagmorgen veröffentlicht hatte, meldete sich einer der Beteiligten an dem Unfall bei der Polizei, um weitere Angaben zu den Umständen des Unfalls zu machen. Ein 14-jähriger Radfahrer war am vorigen Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Fallerslebener Straße in die überraschend geöffnete Beifahrertür eines Minivans geprallt und gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Er war zu dem Zeitpunkt auf dem rechten Gehweg in Richtung Schillerplatz unterwegs.

Im Van saßen mehrere Männer, die sich nach dem Befinden des Jungen erkundigten und ihm empfahlen, einen Arzt aufzusuchen. Nun ermittelt die Polizei weiter den genauen Ablauf des Unfalls.

Von der AZ-Redaktion