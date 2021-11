Gifhorn

Zu einem Verkehrsunfall kam es Freitagmittag an der Kreuzung Isenbütteler Weg und Sonnenweg. Gegen 11.40 Uhr touchierte laut Polizei ein weißer Skoda Fabia beim Abbiegen einen entgegenkommenden, dunkelfarbigen VW Phaeton mit Helmstedter Kennzeichen. Dieser hielt jedoch nicht an, um eine Unfallaufnahme zu ermöglichen, sondern setzte die Fahrt auf dem Sonnenweg in Richtung Süden fort.

Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei Gifhorn, Tel. (0 53 71) 98 00.

Von der Redaktion