Unfall in Gifhorn: Motorradfahrer schwer verletzt

Gifhorn

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person als Folge kam es am Mittwochabend auf dem Lehmweg. Ein 61-Jähriger wollte mit seinem Opel Astra vom Lehmweg nach links in den Kreuzkamp einbiegen. Dabei übersah er nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Die Fahrzeuge stießen zusammen, der 20-jährige Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und später in ein Klinikum nach Braunschweig gebracht. Sowohl das Auto als auch das Motorrad sind nach Angaben der Polizei als wirtschaftlicher Totalschaden einzustufen und mussten abgeschleppt werden. Der 61-Jährige blieb unverletzt, bei ihm wurde bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt und anschließend eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun strafrechtlich ermittelt.

Von der AZ-Redaktion