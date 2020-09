Gifhorn

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es gab lange Rückstaus im Feierabendverkehr: Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 4 zwischen den Abfahrten Heidland und Bundesstraße 188.

Laut Polizeiangaben war gegen 15.20 Uhr eine 51-jährige Gifhornerin mit ihrem Tiguan in Richtung Norden unterwegs, als eine hinter ihr fahrende Meinerin mit ihrem Ford Kombi blinkte und ausscherte, um sie zu überholen. Aus noch unbekannten Gründen brach die 62-Jährige den Überholvorgang jedoch wieder ab und wechselte zurück auf die rechte Spur.

Beide Frauen waren ansprechbar

Dabei kam es zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Tiguan drehte sich in Folge, überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Ford blieb mit zertrümmerter Front und gebrochener Vorderachse rund 150 Meter weiter am Beginn der Schallschutzwand liegen. Beide Frauen seien nach dem Unfall ansprechbar gewesen, so die Polizei weiter.

Eine der beiden Leichtverletzten kam nach der Erstversorgung im Rettungswagen ins Gifhorner Klinikum, die andere ins Krankenhaus nach Wolfsburg. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Im Tiguan hatten sämtliche Airbags ausgelöst. Wie Gifhorns Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Maik Schaffhauser mitteilte, war ein Löschgruppenfahrzeug mit fünf Feuerwehrleuten im Einsatz, um Betriebsmittel zu binden und den Tiguan an den Fahrbahnrand zu ziehen, damit die Rettungswagen die Unfallstelle verlassen konnten.

Lange Rückstaus im Feierabendverkehr

Weil in der Alarmierung zunächst von einer eingeklemmten Person die Rede war, seien mehrere Fahrzeuge ausgerückt, machten jedoch bereits auf der Anfahrt wieder kehrt. Im Einsatz waren neben Feuerwehr, Polizei, zwei Rettungstransportwagen sowie ein Notarzt und zwei Abschleppfahrzeuge. Bis zur Bergung der Fahrzeuge gegen 17 Uhr war die B 4 in Richtung Norden voll gesperrt. Es kam zu langen Rückstaus im Feierabendverkehr.

Von Jörg Rohlfs