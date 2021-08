Gifhorn

Ein Auto und eine Radfahrerin stießen am Dienstagabend gegen 22 Uhr an der Kreuzung von Alfred-Bessler-Straße und Braunschweiger Straße in Gifhorn zusammen. Die 48-jährige Radfahrerin wurde dabei verletzt. Sie fuhr auf dem Radweg an der Alfred-Bessler-Straße Richtung Braunschweiger Straße, der 32-jährige Autofahrer ebenso. Als er rechts auf die Braunschweiger Straße abbog, übersah er die Radfahrerin, die bei Grün geradeaus über die Braunschweiger Straße fahren wollte. Auto und Radfahrerin stießen zusammen. Die Polizei stellte bei dem Mann Alkoholgeruch in der Atemluft fest und veranlasste einen Alkoholtest. Dieser ergab 0,67 Promille, sodass ein Verkehrsstrafverfahren gegen den 32-Jährigen eröffnet wurde. Seinen Führerschein musste er vor Ort gleich abgeben und dann zu Fuß weiter gehen.

Von der AZ-Redaktion