Es ist nicht der erste folgenschwere Unfall an dieser Stelle: Am Dienstagmorgen fuhr ein 82-Jähriger mit seinem Toyota von Gilde in Richtung B188. Auf diese wollte er in Richtung Gifhorn auffahren, übersah dabei jedoch einen herannahenden Opel, der auf der B188 in Richtung Meinersen fuhr.

Die B 188 musste komplett gesperrt werden

Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrerin des Opels, ihre Beifahrerin und auch der Toyota-Fahrer verletzt. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der beiden Fahrzeuge wurde die Bundesstraße gesperrt und der Verkehr über Gilde und Ettenbüttel umgeleitet. Es entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen.

