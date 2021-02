Gifhorn

An dieser Stelle sind viele Radfahrer und Fußgänger unterwegs und zum Glück ist bei diesem Unfall nichts Schlimmes passiert. Aber die Gifhorner Polizei will es nun genau wissen und hofft auf Augenzeugen. Die Ermittlung in Sachen Straßenverkehrsgefährdung läuft.

Wer kann etwas über die Fahrtroute sagen?

Passiert ist Folgendes: Am Sonntag gegen 14.45 Uhr fuhr ein Golf GTI mit Hannoveraner Kennzeichen in Höhe Schillerplatz in Richtung Allerstraße. Laut Erkenntnissen der Polizei war er so schnell unterwegs, dass der mit drei Personen besetzte Wagen in Höhe Bushaltestelle ins Schleudern geriet und rechts in den Grünstreifen rutschte.

Zum Glück wurde beim Unfall niemand verletzt. Zur genauen Ermittlung von Fahrtroute, Geschwindigkeit und des genauen Unfallhergangs werden Augenzeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gifhorn, Tel.: (05371) 980-0 zu melden.

