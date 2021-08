Gamsen

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag in Gamsen. Gegen 10.30 Uhr wurde eine 59-jährige Radfahrerin von einem Lkw angefahren und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Frau fuhr auf der Hamburger Straße in Richtung Süden. Ein Lkw wollte nach rechts in die Straße Zum Luisenhof einbiegen, der 56-jährige Fahrer stieß mit der Radlerin zusammen. Laut Polizei ist der genaue Unfallhergang aktuell Bestandteil von Ermittlungen.

Von der AZ-Redaktion