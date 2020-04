Mehr Unfälle: Radfahrer sind 2020 Schwerpunktthema der Polizei

Gifhorn

Immer mehr Radfahrer verunglücken auf den Straßen in Stadt und Kreis Gifhorn. Deshalb will sich die Polizei dieser Zielgruppe jetzt besonders annehmen. Sie setzt 2020 ein Schwerpunktthema. Dabei geht es den Beamten nicht nur um Verstöße der Radler selbst, sondern auch um die der Auto- und Lastwagenfahrer. Denn seit 1. März gelten verschärfte Regeln zum Schutz der Radler.

Das ist der höchste Wert seit Jahren: 2019 gab es 125 Unfälle, bei denen Radfahrer verletzt wurden. Wie im Jahr davor starben zwei Radfahrer. 17 wurden schwer verletzt, 2018 waren es noch 14. Die Zunahme der Gesamtzahl beträgt 35,9 Prozent im Vergleich zu 2018. Die Zahl der Unfälle mit Pedelecs stieg um sechs auf zehn. Es gab dabei drei Schwerverletzte.

Anzeige

Zur Galerie Immer mehr Unfälle mit Radfahrern in Gifhorn: Deshalb hat sich die Polizei für 2020 ein Schwerpunktthema vorgenommen, sie will bei diversen Punkten die Einhaltung von Regeln durchsetzen.

„Insgesamt stellen wir das fest, nicht nur in Gifhorn“, sagt Winfried Enderle, Verkehrssachbearbeiter der Inspektion an der Hindenburgstraße, über den Negativ-Trend bei den Radfahrer-Unfällen. Er führt das auch darauf zurück, dass immer mehr Menschen mit dem Rad unterwegs sind. Darunter auch immer mehr ältere Menschen auf Pedelecs, die gerade angesichts der damit möglichen Geschwindigkeiten diese Gefährte oft nicht sicher beherrschten. Ein Fahrsicherheitstraining, bei dem die Senioren vor allem das Bremsen lernen könnten, hätte da Sinn.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Vorsicht vor gefühlter Sicherheit

Allgemein sieht Enderle Radfahrer in der Verantwortung. Sie sollten sich bewusst sein, dass die Sicherheit auf einem Geh- oder Geh-/Radweg oft nur gefühlt, aber nicht tatsächlich sei. Abgesehen davon, dass Radfahrer auf für sie frei gegebenen Gehwegen langsam, im Zweifelsfall Schritttempo fahren müssten, sei gerade bei höheren Geschwindigkeiten die Gefahr dort größer als auf der Fahrbahn. Denn Autofahrer aus Seitenstraßen oder Grundstückseinfahrten sähen Radfahrer oft zu spät. Für Radfahrer sei bei ihrer Sicherheit das Gesehen-werden ein zentrales Thema. Nach Enderles auch auf Zahlen basierenden Erfahrung verunglücken weniger Radler, die auf der Fahrbahn fahren, als jene, die auf Geh-/Radwegen unterwegs sind.

Auch Verhalten der Autofahrer im Blick

Die Polizei werde darum in diesem Jahr ein besonderes Auge haben auf regelwidriges Radeln durch die Fußgängerzone, auf der falschen Seite oder ohne Licht im Dunkeln. Doch nicht nur: „Die Kontrollen werden auch auf Autofahrer abzielen, die nicht die Regeln beachten“, kündigt Enderle an. Die zum Beispiel zu dicht am Radfahrer vorbei fahren oder Radwege zuparken. Auch dass Lastwagenfahrer nur noch im Schritttempo abbiegen, werde der Einsatz- und Streifendienst überprüfen.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister