Und der Gewinner ist: Gifhorns Bürgermeister proklamiert die Sieger der Challenges

Gifhorn

Die schönsten Schützenfest-Erinnerungen, Videos vom Einhorn-Breakdancer im nächtlichen Swimmingpool und kreative Bier-Kunstwerke: Die 38 Teams, die beim Online-Schützenfest des Stadtmagazins Kurt mit am Start waren, hatten unverkennbar ihren Spaß, wie die zahlreichen Fotos und Videos auf der Schützenfest-Homepage bewiesen. Oder wie Bürgermeister Matthias Nerlich in der Video-Botschaft zum offiziellen Abschluss der Veranstaltung feststellte: „Wir hatten Schützenfest-Feeling.“ Trotz Corona.

Insgesamt 27 Challenges hatten sich das Kurt-Team, die Stadt, die Wirtschaftsvereinigung, die City-Gemeinschaft und die Wista einfallen lassen, um für dieses Feeling zu sorgen. „Schickt uns euer schönstes Outfit in den Gifhorn-Farben Blau und Rot“ hieß es da zum Beispiel. Die Innenstadt mit dem Fahrrad besuchen, bei den Schützen mit Nerf-Pistolen schießen, das Niedersachsen-Lied schmettern, selber zuhause Schützenfest-Rummelplatz-Süßkram machen – der Mix war bunt.

Fotos und Videos dokumentieren, wie die Teams die Challenges bewältigt haben

Und so vielfältig waren auch die Fotos und Videos, die die Teams beim Umsetzen dieser Challenges erstellten, in kleinen Grüppchen oder auch familienweise oder allein, und die dann vom Kurt-Team auf der Homepage veröffentlicht wurden. Dafür gab’s Punkte, für die meisten Punkte gab’s Preise.

Vor der Gifhorner Stadthalle – nicht ganz an der Stelle, an der sonst der Bürgermeister die neuen Majestäten proklamiert – verkündete Nerlich per Video-Botschaft die Gewinner, gefilmt von Isabell Eichstädt vom Kurt-Team. André van der Wall vom USK-Spielmannszug sorgte mit Trommelwirbeln für die nötige Spannung, und der Bürgermeister tat ein übriges, um diese Spannung noch zu steigern: Er verlas die Platzierungen von hinten her. „Die Teams konnten sich ja vorher schon grob ihre Platzierungen ausrechnen“, erklärte Cagla Canidar vom Kurt-Team. „Allerdings haben wir die Punkte vom Nerf-Glücksschießen geheim gehalten und erst nachträglich eingerechnet.“

Mit 15.900 Punkten schlägt das Team „Khnap daneben“ alle anderen deutlich

Uneinholbar vorne lag das Team „Khnap daneben“ – „Khnap“ setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben der Nachnamen der Teammitglieder – mit 15 900 Punkten. Dafür gab’s 90 Liter Wittinger im Fass, Gutscheine im Gesamtwert von 300 Euro, eine Kühltasche, eine Gifhorn-Fahne und den Bildband „Gifhorn entdecken“. „Kosti dabei“ hatte sich Familie Kostrewa genannt und war mit 7 320 Punkten auf dem zweiten Platz gelandet. 60 Liter Bier, Gutscheine im Wert von 80 Euro, Kühltasche, Gifhorn-Fahne und „Gifhorn entdecken“ gab’s dafür. Und mit 30 Liter Fassbier, 20-Euro-Gutschein, Kühltasche, Fahne und Bildband wurde das Engagement des 1. Damenzugs BSK belohnt – der landete mit 6 560 Punkten auf Platz drei.

Als „kurzweilig“ lobte Nerlich die diversen Challenges und stellte fest, dass nicht zuletzt die geschmückte Innenstadt gezeigt habe, „dass unser Schützenfest ganz vielen Menschen ganz viel bedeutet. Aber so toll Online-Schützenfeste auch sind, drücken wir doch alle die Daumen, dass wir nächstes Jahr wieder ganz real und live feiern können.“

Von Christina Rudert