Gifhorn

Am Freitagmorgen wurden zwischen 8 und 9 Uhr vom Parkplatz gegenüber dem Morada-Hotel „Isetal“ an der Bundesstraße 188 zwei Pedelecs gestohlen. Die Eigentümer hatten die Räder ineinander verschlossen abgestellt und waren im nahen Wald unterwegs. Die bislang unbekannten Täter müssen die E-Bikes in ein größeres Fahrzeug geladen haben. Beide Pedelecs sind grau lackiert und von der Marke „ Bulls“, der Schaden wird auf 5000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei in Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 98 00.

Von OTS