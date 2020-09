Gifhorn

In der Brahmstraße in Gifhorn wurde am Mittwoch in der Zeit von 7.30 bis 14.30 Uhr ein BMW entwendet. Das schwarze M6 Cabriolet stand laut Polizei auf der Grundstückseinfahrt und wurde nach bisherigen Erkenntnissen widerrechtlich über das Keyless-Go System entriegelt. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter nimmt die Polizei Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 98 00 entgegen.

Von OTS