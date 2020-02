Unbekannte brechen drei Zigarettenautomaten auf

Wesendorf/Ausbüttel/Rötgesbüttel

Zwei Zigarettenautomatenaufbrüche wurden der Polizei am Samstagmorgen gemeldet. In der Straße Katzenberg in Wesendorf und der Gifhorner Straße in Ausbüttel wurde jeweils ein Zigarettenautomat aufgeflext und aufgebrochen. Die Zigaretten nebst Bargeld wurden entwendet. Am Sonntagmorgen wurde der Polizei ein weiterer Aufbruch gemeldet. Diesmal war ein Zigarettenautomat am Bahnhof Rötgesbüttel betroffen. Die Schadenshöhe zu den Aufbrüchen steht bislang nicht fest, dürfte sich laut Polizei aber auf einige Tausend Euro summieren. Seit Jahresbeginn wurden damit schon mindestens sechs Automaten im Landkreis aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen zu den Taten, die gebeten werden, sich unter Tel. (0 53 71) 98 00 zu melden.

Von OTS