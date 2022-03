Wilsche/Neubokel

Mit zwei kuriosen, aber auch erschreckenden Funden endeten am Samstag die Umwelttage in Wilsche und Neubokel: einem alten Motorroller und einem E-Scooter, die von den Helfern jeweils auf einem Acker gefunden wurden. Aber es gab in beiden Gifhorner Ortsteilen auch Positives: Zum einen war die Zahl der Helferinnen und Helfer so hoch wie noch nie. Zum anderen war die gefundene Müllmenge niedriger als in den Jahren zuvor.

„Ein paar Unverbesserliche gibt es immer. Aber das Bewusstsein der Menschen ändert sich“, sagte Neubokels Ortsbürgermeister Jan Henrik Steffenhagen. Die Helferinnen und Helfer waren zwei Stunden lang auf vier Routen rund um das Dorf unterwegs. „Sperrmüll wird weniger, dafür finden wir mehr Plastikmüll“, berichtete Steffenhagen. Auch Verpackungen von Fast-Food, Autoreifen, Glasflaschen und ein Zaun fanden sich in der Natur. Und halt jener E-Scooter, den eine der Gruppen von einem Acker holte.

Hohe Beteiligung als Zeichen für starke Dorfgemeinschaft

Die Helferzahl? „Überwältigend“, sagte Neubokels Ortsbürgermeister – auch viele Kinder, etwa aus der Jugendfeuerwehr, waren darunter. Steffenhagen sah das nach zwei Jahren Coronapause als Zeichen für die starke Dorfgemeinschaft. „Es ist ein gutes Zeichen, dass die Neubokeler wieder dabei sind“, sagte er.

Umwelttag in Wilsche: Auf einem Acker fanden die Helfer einen alten Motorroller. Quelle: Lea Behrens

Wenige Kilometer nördlich – in Wilsche – waren ebenfalls zahlreiche Helferinnen und Helfer auf den Beinen. Darunter viele Familien, die Kinder- und die Jugendfeuerwehr. „Die Beteiligung war noch nie so groß“, freute sich Organisator Christian Lampe. Allein die Kinderfeuerwehr war mich 18 Kindern dabei – und brachte den Fund des Tages mit: einen Motorroller, den sie auf einem Feld am Krümmeweg gefunden hatten. „Mitmachen ist für uns Pflicht. Die Kinder waren voll motiviert“, sagte Kinderfeuerwehrwartin Sandra Hundt.

Keine illegalen Müllhalden in Wilsche

Neben dem Roller fanden sie unter anderem noch einen Briefkasten. Ansonsten war der Container gefüllt mit Plastikmüll, Flaschen, Papierresten, Dachpappe oder Kochtöpfen. „Es ist weniger als sonst. Der Container wird nicht voll. Das ist erfreulich“, meinte Christian Lampe. In Wilsche waren sieben Gruppen mit Treckern und Anhängern in allen Richtungen rund um das Dorf unterwegs. Für Christian Lampe besonders erfreulich: Im Gegensatz zu vergangenen Jahren haben die Helferinnen und Helfer keine illegalen Müllhalden gefunden.

In den Jahren vor Corona hatte der Landkreis zum kreisweiten Frühjahrsputz in der Natur aufgerufen. Seit 2020 kann der Aktionstag „Sauberer Landkreis“ pandemiebedingt nicht mehr stattfinden. Dennoch treffen sich in diesem Jahr in vielen Dörfern wieder Menschen, um die Umwelt vom Müll zu befreien – am Samstag etwa auch in Osloß und Didderse. Der Landkreis kommt für die Entsorgung des Mülls auf.