Dieser Mann kontrolliert, ob Heizungen mit dem neuen Gas klarkommen

Keiner öffnet? Wenn es sein muss, kommt er wieder und wieder. Hartnäckigkeit ist eine wichtige Eigenschaft für Hermann Ellens Auftrag. Denn der LSW-Monteur muss ins Haus, auch wenn ihm die letzten fünf Male niemand geöffnet hatte. Er checkt nämlich, ob Heizung und Gasherd mit dem neuen H-Gas klar kommen. Das ist mit einer Selbstablesekarte wie beim Zählerstand nicht zu machen. Da muss Ellen schon selbst nachgucken. Deshalb lässt er sich von verschlossenen Haustüren nicht entmutigen. Doch wie weiß der Kunde, dass Ellen wirklich von der LSW ist? „Wir stellen uns vor.“ In der LSW-Jacke gekleidet, mit Dienstausweis – und mit dem Tablet.

Peine hat es schon, Gifhorn und Wolfsburg bekommen es jetzt: Die Energieversorger stellen von L- auf energiereicheres H-Gas um. Die Monteure sind dafür im Dauereinsatz.

Das Tablet ist inzwischen aus Ellens Werkzeugkoffer nicht mehr wegzudenken. „Die einen Kunden sagen gleich: ,Komm rein.’ Die anderen verlangen den Sicherheitscode.“ Den kennen nur der Kunde und der echte Monteur, der ihn auf eben seinem Tablet gespeichert hat.

LSW beugt dem Handwerker-Trick vor

„Jeder Kunde wird angeschrieben, und in jedem Anschreiben ist oben ein Code, mit dem sich der Monteur autorisieren kann“, sagt Felicitas Poschmann von der Projektleitung der LSW zur Umstellung des Gasnetzes vom L- aufs H-Gas. Weil immer wieder Ganoven den Handwerker-Trick versuchen, habe die LSW dieses zusätzliche Sicherheitsmerkmal eingebaut.

So läuft die Erfassung der Geräte

Ist Ellen erstmal drin, geht es gleich ans Werk. Pro Tag erfasst der Gifhorner in etwa 20 Haushalten die Gas-Geräte. „Meistens Zentralheizung, gegebenenfalls Kochfelder oder aber auch mal dekorative Kamine.“ Alles muss er auf H-Gas-Tauglichkeit checken. Auch da kommt wieder sein Tablet ins Spiel. „Begrüßungsfoto machen.“ Das ist kein Selfie mit dem Kunden, sondern eine Aufnahme von der Anlage in Totalansicht. „Danach suchen wir das Typenschild.“

In 99 Prozent der Fälle ist das Gerät, was Ellen vor der Nase hat, in seinem Handbuch registriert. „Da sind mehr als 32 000 Gasgeräte verzeichnet. Die können wir nicht alle im Kopf haben“, sagt er und grinst. Als Papierversion wäre das ein dicker Wälzer, der wohl kaum in den Werkzeugkoffer passen würde. „Alles auf Tablet.“ Da ist also wieder das Universalgerät.

Wann kommt der gelbe Zettel drauf?

„Dann machen wir noch eine Abgasmessung. Und wenn das alles stimmig ist, kommt der gelbe Zettel drauf.“ Wenn nicht, gibt es einen Mängelbericht – in schlimmen Fällen auch eine Sperrung. Das ist aber ganz selten, sagt Ellen. „Ich bin positiv überrascht, in welch gutem Zustand die Anlagen sind“, sagt der 49-Jährige, der 30 Jahre Berufserfahrung hat. Wenn mal was nicht passe, liege es meistens nur an einem „Wartungsstau“.

30 bis 40 Monteure wie Ellen sind seit September 2018 dabei, den Bestand aufzunehmen. Hinzu kommen sechs heimische Installationsbetriebe. Sie klappern seitdem Haushalte in der Region mit schätzungsweise 50 000 Geräten ab. „Wir haben inzwischen ungefähr 95 Prozent aller Geräte erhoben“, sagt Poschmann.

Logistische Präzisionsarbeit Die Umstellung des Netzes und der Geräte aufs neue H-Gas ist logistische Präzisionsarbeit. „Es ist existenziell wichtig, dass wir an die Geräte heran kommen“, sagt Jan Gehrmann, Projektleiter für Erhebung und Erfassung der Gasgeräte. Nur der Fachmann kann das Gerät einstufen. Und alles läuft unter Zeitdruck. „Wir müssen sicher stellen, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt alle Geräte erfasst und den Erfordernissen angepasst haben“, sagt Sven-Erik Timm, Netz-Bereichsleiter der LSW. „Die Betonung liegt auf alle.“ Deshalb sei die über Jahre laufende Umstellung generalstabsmäßig organisiert – bis hin zu der Frage, wann welches Austauschmaterial auf welches Fahrzeug geladen und bei welchem Kunden eingebaut werden muss. Denn das Gas kann nicht für jeden Hausanschluss individuell ins Netz eingespeist werden. „Wir haben nicht so viele Geräte, die auf den Tag genau angepasst werden müssen“, sagt Gehrmann. Aber es gebe sie. Viele Geräte könnten sechs Wochen auf H-Gas laufen, obwohl sie noch auf L-Gas eingestellt sind – oder umgekehrt. Aber dann sei auch Schluss. So müssen die Einspeisung mit dem neuen Gas ins Netz und die Anpassung der Geräte zeitlich dicht beieinander liegen.

Es geht demnächst in die zweite entscheidende Runde. Dann nämlich kommt Ellen in vielen Fällen wieder zum Kunden. Er muss die Geräte ans H-Gas anpassen. Es gibt drei Kategorien. Im ersten Fall muss Ellen nur das Gas-Luft-Gemisch neu einstellen. „Das geht fix.“ Etwas länger schrauben wird er, wenn auf Kosten der LSW neue Düsen einzubauen sind. Je nach Modell gibt es nicht nur eine, sondern eine ganze Reihe Düsen.

Wenn die Heizung zu alt ist

Laut Poschmann sind etwa 1,2 Prozent der Geräte nicht anpassbar. Bedeutet das das Aus und eine Neuanschaffung der Heizung auf eigene Rechnung für den Kunden? „Es sind Einzelfälle, die man sich anschauen muss.“ Der Austausch sei der letzte Schritt, sagt Sven-Erik Timm, Bereichsleiter Netz bei der LSW. „Wir stehen zur Verfügung, um eine Lösung zu finden.“ Etwa mit Tipps, wie man an Fördermittel für eine neue Heizung komme.

Erdgastankstellen Die Erdgastankstellen in der Region werden zeitgleich zu den Hausanschlüssen umgestellt. Die Umstellung ist laut Birgit Wiechert von der LSW aber weniger aufwendig. „Erdgasfahrzeuge können mit beiden Erdgasqualitäten betankt werden, sie regeln ihren Verbrennungsprozess über die Abgasmessung (Lambda-Sonde), die Verbrennung stellt sich automatisch auf die Gasqualität ein.“

Ellen hofft, dass er in dieser Phase nicht sechs bis sieben Mal klingeln muss, weil niemand zuhause ist. Selbst im besten Fall werde er bei der Anpassung der Geräte keine 20 Haushalte pro Tag mehr schaffen. „Das geht nicht.“

Von Dirk Reitmeister