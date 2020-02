Wann stellt die LSW wo das Gas um?

Gifhorn/Peine/Wolfsburg

Jetzt wird es bald ernst mit dem neuen Gas in der Region Gifhorn und Wolfsburg. Die ersten Anlagen müssen in der Samtgemeinde Meinersen ab April umgestellt sein. Der Kreis Peine ist schon weiter.

Für das LSW-Gebiet in Gifhorn, Wolfsburg und Teilen des Kreises Helmstedt laufen alle Fäden beim LSW-Stützpunkt im Gifhorner Heidland zusammen. Den Hut auf hat dort Netz-Bereichsleiter Sven-Erik Timm zusammen mit Felicitas Poschmann und Jan Gehrmann. Die ersten Planungen zur Umstellung gab es Timm zufolge 2013. Die Abstimmungen mit allen Betreibern liefen 2015 und 2016. Die Erhebung sämtlicher mit Gas betriebener Geräte im ganzen Einzugsgebiet begann im September 2018.

Start im Südkreis Gifhorn

Auf einen Schlag kann die LSW nicht alle Haushalte mit etwa 50 000 Geräten umstellen. Deshalb hat sie ihr Gebiet in acht sogenannte Schaltbezirke eingeteilt. Für den Süden des Kreises Gifhorn wird es in diesem Jahr ernst. Den Anfang macht voraussichtlich ab April die Samtgemeinde Meinersen. Es folgen Isenbüttel, Papenteich, Boldecker Land und daran anschließende Wolfsburger Ortsteile, Gemeinden im nördlichen Landkreis Helmstedt und Ortsteile im Süden der Stadt Wolfsburg. 2021 stellt die LSW dann im Rest ihres Geschäftsgebietes um.

Peine hat schon H-Gas

Peine ist dagegen in einigen Teilen schon durch, vor allem in der Kreisstadt. „Die Stadtwerke Peine gehörten mit zu den ersten Netzbetreibern Norddeutschlands, die auf H-Gas-Qualität umgestellt haben“, sagt Sprecherin Petra Kawaletz. Die Erhebung der Geräte an 14 200 aktiven Anschlüssen begann im ersten Quartal 2016. Die Anpassung der Geräte startete im Januar 2018, umgestellt haben die Stadtwerke bereits am 24. April 2018.

So läuft es im Peiner Land

Für die Gemeindewerke Peiner Land gelten andere Schalttermine, sie haben im April 2017 mit der Erhebung begonnen. „Konkret betroffen von der Umstellung sind im ersten Stepp nur die Gasnetzkunden der Gemeinden Lengede und Edemissen sowie der Ortschaft Mehrum“, so Kawaletz. Das betreffe 6200 Geräte. „Die physische Umstellung der betroffenen Gemeinden von L-Gas auf H-Gas hat bereits abschnittsweise im letzten Jahr begonnen und wird planmäßig im Mai abgeschlossen sein.“ Die Gemeinden Ilsede und Hohenhameln müssen sich noch gedulden. Sie gehören laut Infrastrukturplan der Bundesnetzagentur fast zu den letzten Kunden, werden erst 2030 umgestellt.

Von Dirk Reitmeister