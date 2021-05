Landkreis Gifhorn

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn entwickelt sich seit kurz vor Pfingsten rasant abwärts – bleibt zu hoffen, dass der Abwärtstrend langfristig anhält und nicht nur in absehbarer Zeit weitere Lockerungen möglich sind, sondern es zumindest langfristig auch wieder ein Leben ohne die ständige Gefahr einer Infektion gibt. In ihrer – nicht repräsentativen – Online-Umfrage wollte die AZ von ihren Lesern vorige Woche wissen, worauf sie sich am meisten freuen, wenn es keine Corona-Regeln mehr zu beachten gibt.

Fünf Optionen hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Treffen und Feiern mit mehreren Freunden oder Familienmitgliedern, in den Urlaub fahren, keine Maskenpflicht und Abstandsregeln mehr, Besuche von Konzerten, Theater, Kino und ähnlichem, Essen gehen im Restaurant. Manches davon ist mit gewissen Einschränkungen auch jetzt schon möglich, aber anderes ist aktuell noch nicht risikofrei umsetzbar.

Zwei klare Favoriten bei den Antworten

Der Trend der 337 Antworten auf die Fragen der AZ geht in zwei Richtungen: Die Treffen und Feiern mit mehreren Menschen standen bei 37,7 Prozent der Teilnehmenden – das sind 127 Personen gewesen – ganz oben auf der Hitliste, das ist demnach das, was sie in den vergangenen Monaten am schmerzlichsten vermisst haben. Kaum weniger haben „Keine Maskenpflicht und/oder Abstandsregeln mehr“ angeklickt: 32,9 Prozent oder 111 Teilnehmende entschieden sich für diese Antwort. Auch wenn das Tragen einer Maske nicht dramatisch ist, ist es doch lästig, gerade wenn man den Mund-Nase-Schutz den ganzen Tag während der Arbeit tragen muss.

Deutlich weniger klickten „In den Urlaub fahren“ an – das waren gerade mal 36 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was 10,7 Prozent entspricht. Eventuell hängt das auch damit zusammen, dass sorgfältig geplante Urlaubsreisen in bestimmte Regionen und unter bestimmten Auflagen schon wieder möglich sind. Auf ein weder durch Corona-Test noch durch Sperrstunde oder Maskenpflicht bis zum Sitzplatz eingeschränktes Vergnügen beim Restaurant-Besuch freuen sich 10,4 Prozent der Teilnehmenden – es waren genau 35, die diese Antwortmöglichkeit wählten. Und 8,3 Prozent oder 28 AZ-Leserinnen und -Leser entschieden sich für „Besuche von Konzerten, Theater, Kino und ähnlichem“, worauf sie sich am meisten freuen, wenn die Pandemie vorbei ist.

Die neue Umfrage der AZ ist bereits online – und es gibt was zu gewinnen

In dieser Woche will die AZ wissen: Ist es sinnvoll, Kinder ab zwölf Jahren zu impfen? Ab dem 7. Juni soll jeder, der gegen Covid-19 geimpft werden möchte, sich um einen entsprechenden Termin bemühen können. Das gilt auch für Kinder ab zwölf Jahren, die Priorisierung ist dann ausgesetzt. Was ist Ihre Meinung? Wer unter www.waz-online.de/Gifhorn an der AZ-Umfrage teilnimmt, kann einen 50-Euro-Gutschein von Media Markt gewinnen.

Von Christina Rudert