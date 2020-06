Gifhorn

Ein Besuch im Freibad verspricht bei heißem Wetter Erfrischung – aber in der Corona-Pandemie sind auch feste Regeln einzuhalten. Beispielsweise dürfen Schwimmer maximal zwei Stunden im Bad verbringen, und im Wasser müssen sie in Bahnen hintereinander her schwimmen. Werden Sie trotz der vielen Regeln in diesem Sommer ein Freibad aufsuchen? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

Von der Redaktion