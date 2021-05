Umfassendes Geständnis: Gifhorns Schöffengericht verurteilt zwei Bandendiebe

Gifhorn

Sie wurden in Handschellen in den Saal geführt, dürfen nun vermutlich bald in ihre Heimat Georgien zurück: Für zwei Bandendiebe (42/55) gab es am Dienstag vor dem Gifhorner Schöffengericht Haftstrafen auf Bewährung. Zwei Komplizen – sie sind für eine Tat in Meinersen verantwortlich – müssen für mehr als zwei Jahre hinter Gitter. Sie wurden bereits in einem anderen Verfahren verurteilt.

Die zwei Georgier – beide sind in ihrem Geburtsland verheiratet und haben Kinder – waren im Oktober 2020 nach Deutschland eingereist. Kurz darauf wurden sie straffällig. Mit zwei weiteren Männer, die auch für eine Tat in Meinersen verantwortlich sind, schlossen sie sich zu einer Bande zusammen. Das Ziel der kriminelle Gang: gut vorbereitete Diebstähle von Zigaretten in Aldi-Märkten.

Diebstahl in großem Stil

Der Hildesheimer Oberstaatsanwalt sprach in seiner Anklage von „gewerbsmäßigen Bandendiebstahl, um den Lebensunterhalt zu bestreiten“. Mit ihren Mittätern hätten der 42-Jährige und der 55-Jährige drei Mal Aldi-Filialen in Nordrhein-Westfalen in großem Stil bestohlen. Der Modus Operandi an den Tatorten in Langenberg (24. Oktober 2020), Lippetal (4. November 2020) und Ascheberg (11. November 2020) war immer gleich.

Laut Staatsanwaltschaft lenkten die Männer das Verkaufspersonal ab, um dann aus Aufenthalts- und Lagerräumen Zigaretten-Stangen und auch Airpods (Kopfhörer) mitgehen zu lassen. Mit ihrer Beute – das Diebesgut hat ein Gesamtwert von fast 30 000 Euro – ergriffen sie im Anschluss die Flucht. In einem Fall durch ein Fenster.

In Gifhorns Gerichtssaal umfassend gestanden

Gleich nach dem Verlesen der Anklageschrift ließen beide Männer über ihre Verteidigerin und ihren Verteidiger Erklärungen abgeben. Darin legten sie ein umfassendes Geständnis ab. „Es tut mir sehr leid, die wirtschaftliche Not in meiner Heimat hat mich zu den Diebstählen getrieben“, entschuldigte sich der 55-Jährige. Er wolle Deutschland so schnell wie möglich verlassen und werde nie wieder zurückkehren. Auch der 42-Jährige gab sich reumütig und bat über eine Dolmetscherin das Gericht um Vergebung. „Es tut mir alles sehr leid.“

Staatsanwaltschaft stimmt nicht zu

Letztendlich war es das umfassende Geständnis, dass Gifhorns Schöffengericht in seinem Urteil zu Bewährungsstrafen von jeweils zwei Jahren brachte. Der Hildesheimer Oberstaatsanwalt hatte für beide Bandendiebe hingegen eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten gefordert und für die Aufrechterhaltung des Haftbefehls plädiert. Dem Urteil hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag darum noch nicht zugestimmt. Es ist somit noch nicht rechtskräftig. „Darüber soll der Kollege entscheiden, der die Anklage verfasst hat“, so der Oberstaatsanwalt.

Keine Bewährung gab’s hingegen für zwei weitere Mitglieder der Bande, die ebenfalls aus Georgien stammen. „Sie werden die deutsche Gastfreundschaft noch länger genießen dürfen“, erinnerte der Vorsitzende Richter an ein Verfahren des Gifhorner Schöffengerichts vor einem Monat. Das Duo wurde vor vier Wochen zu Haftstrafen von zwei Jahren und sechs Monaten beziehungsweise zwei Jahren und acht Monaten verurteilt.

Von Uwe Stadtlich