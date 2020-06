BraWo McArena in Gifhorn eingeweiht

Gifhorn

Das GWG-Stadion an der Winkler Straße ist um eine Attraktion reicher: die BraWo McArena. Vertreter der Volksbank BraWo, des MTV Gifhorn und seines Hauptsponsors GWG sowie der Stadt weihten sie am Samstagvormittag offiziell ein. Die Freilufthalle ist in nur zehnwöchiger Bauzeit errichtet worden.

1887 ist der Pariser Eiffelturm fertiggestellt worden. „Und gerade einmal 133 Jahre später hat auch Gifhorn sein erstes Stahlskelettbauwerk“, sagte Thomas Fast mit einem Augenzwinkern. Den Direktionsleiter der Volksbank BraWo und Botschafter des Kindernetzwerks United Kids Foundations erfüllte es mit Stolz, dass es gelungen ist, mit der neuen Freilufthalle eine weitere Attraktion in Gifhorn zu schaffen. Die soll vor allem Kinder und Jugendliche ansprechen, besonders auch aus bedürftigen Familien: „Wir planen viele soziale Projekte, zum Beispiel eine Fußballschule“, zeigte er sich zuversichtlich, dass die BraWo McArena trotz Covid-19 schon bald voll durchstartet.

Menschen für Sport begeistern

Dafür sorgen Geschäftsführerin Monika Schmidt und Projektmanagerin Meike Krenz. „Unser Ziel ist, Menschen für Sport zu begeistern“, sagte Schmidt. Gifhorn sei ein idealer Standort für die Freilufthalle, allein schon weil man im MTV den „optimalen Partner" gefunden habe. Krenz wies auf die Ausstattung der Halle hin. Mit ihrem komplett von Banden umgebenen Premium-Kunstrasen, der übrigens ohne Mikroplastik auskommt, ist sie nicht nur für Fußball geeignet, sondern auch für Volleyball. Und sogar Zumba, Aerobic oder auch Gymnastik sind dort gut vorstellbar. Bürgermeister Matthias Nerlich erinnerte daran, dass es früher bereits Kunstrasenplätze im Sportpark Flutmulde gab, allerdings von sehr schlechter Qualität: „Da hat man sich beim Grätschen leicht mal gehäutet.“

Tolle Attraktion

Probelauf erfolgreich: Die Gäste der Einweihungsfeier überzeugten sich davon, wie gut man in der Freilufthalle Sport treiben kann. Quelle: Ron Niebuhr

Die neue Freilufthalle mit ihrem Premium-Kunstrasen dagegen überzeugte Gifhorns Bürgermeister: „Sie ist eine tolle Attraktion. Fußball steht hoch im Kurs. Und draußen ist Sport eh viel schöner als drinnen", sagte er. Volksbank-Chef Fast wie auch Bürgermeister Nerlich dankten allen, die zur Verwirklichung des Projektes mit Gesamtkosten von rund 500 000 Euro beigetragen haben. MTV-Vorsitzender Jürgen Saggerer unterstrich, dass die Freilufthalle dem Verein „gerade jetzt wegen Corona sehr gelegen kommt", könne man so doch diverse Sportangebote ins Freie verlegen. Geschäftsführerin Schmidt versicherte, dass man der Corona-Situation und den damit verbundenen Vorsichtsmaßnahmen Rechnung trage: „Wir legen sehr großen Wert auf die Sicherheit und Gesundheit unserer Nutzer“. Daher stehe man in engem Austausch mit den Behörden mit Blick auf die Hygiene- und Abstandsregeln. Auch habe man Spender mit Desinfektionsmitteln in der Halle installiert, führte sie weiter aus.

450 Quadratmeter

Die als Projekt der United Kids Foundation umweltfreundlich errichtete BraWo McArena hat eine 450 Quadratmeter große, allwettertaugliche Spielfläche aus Premium-Kunstrasen. Sie kann ab Montag, 8. Juni, über die Internetseite www.brawo-mcarena-gifhorn.de gebucht werden. Sie ist ganzjährig von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Mit der Gifhorner Freilufthalle ist der Anfang gemacht. Weitere sollen folgen, „die nächste entsteht voraussichtlich in der Region Wolfsburg", sagte Geschäfstführerin Schmidt.

Von Ron Niebuhr