Die Stadtwerke Gifhorn verzeichnen laut Geschäftsführer Olaf Koschnitzki eine steigende Nachfrage nach Energieberatung. Hier einige Spartipps des Versorgers aus Gifhorn:

Beim Heizen spielt die Raumtemperatur eine große Rolle. Sie allein um einen Grad zu senken, bringe Experten zufolge eine Energieeinsparung von sechs Prozent, so Koschnitzki. In Räumen, in denen man sich nur kurz aufhalte, reichten 15 bis 18 Grad Celsius, im Schlafzimmer 17 Grad, in gut genutzten Räumen wie dem Wohnzimmer seien 20 bis 22 Grad angemessen. Die Temperatur sollte nicht zu niedrig sein, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Beim Strom macht schon Kleinvieh Mist: Ein Fernsehgerät, das im Standby-Modus 15 Watt verbraucht und 20 Stunden pro Tag durchschnittlich ungenutzt ist, kommt abgeschaltet auf rund 110 Kilowattstunde im Jahr weniger. Dank moderner Waschmaschinen und Waschmittel reichen für normal verschmutzte Wäsche 40 Grad aus. Und: „Lassen Sie Ihre Wäsche an der Luft gratis trocknen“, rät Koschnitzki. Die optimale Kühlschrank-Temperatur liege bei sieben Grad Celsius für den mittleren Bereich des Kühlschranks. Bei Kühlschränken ohne Thermometer und Regler von 1-6 oder 1-7 entspricht das meist den niedrigen Reglerstufen 1 oder 2. Im Gefrierschrank liege die ideale Temperatur bei minus 18 Grad. Bereits ein Grad tiefer kann etwa sechs Prozent mehr Stromverbrauch bedeuten.

Bei Neuinvestitionen Betriebskosten berücksichtigen: Über die Laufzeit können höhere Investitionen oftmals amortisiert werden und zu Kostenvorteilen führen. Bei Anschaffung neuer Geräte auf Energieeffizienzklasse A achten.