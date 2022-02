Gifhorn

So wie es einmal war, wird es nicht mehr werden: Der Krieg in der Ukraine, der bereits jetzt viele Opfer gefordert hat, sorgt auch in Gifhorns Rathaus für Fassungslosigkeit und Betroffenheit. Gifhorns Partnerstadt Korssun-Schewtschenkiwskij spürt die Auswirkungen der kriegerischen Auseinandersetzungen direkt. Bürgermeister Matthias Nerlich hat am Donnerstag Kontakt aufgenommen. Gifhorns Verwaltungschef ist entsetzt.

„Ich bin zutiefst erschüttert und fassungslos über die Angriffe Russlands auf die Ukraine. Bürgerinnen und Bürger eines Landes, die sich bewusst für die Demokratie entschieden haben, werden ohne Grund angegriffen“, bezieht Nerlich am Freitagvormittag in einem Facebook-Statement Position.

Bürgermeister hatte Kontakt mit Korssun

„Ich hatte im Laufe des gestrigen Tages verschiedene Kontakte mit unserer Partnerstadt Korssun, auch per Video. Die Menschen sitzen auf gepackten Koffern, Männer werden zum Militär eingezogen und kommen vielleicht nicht mehr wieder“, schildert Nerlich nach seinen Gesprächen am Donnerstag die schlimme Situation vor Ort. „Die Ukrainerinnen und Ukrainer leben in einer Angst, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können“, macht der Bürgermeister deutlich, was der Krieg in der Ukraine auch für die Einwohnerinnen und Einwohner in Gifhorns Partnerstadt bedeutet.

Hochzeitsmühle erstrahlt in ukrainischen Landesfarben

Gifhorn steht zu den Menschen in der Kriegsregion. „Unsere Hochzeitsmühle erstrahlt in den Farben Gelb und Blau, als Zeichen unserer Verbundenheit mit der Ukraine“, will Nerlich auch ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit setzen. Erstmals wurde die Mühle an der Lüneburger Straße am Donnerstagabend angeleuchtet. „Die Stadt Gifhorn steht solidarisch an der Seite der ukrainischen Bevölkerung“, erklärt Nerlich in seiner Stellungnahme.

Freundschaft besiegelt: Eine Delegation aus Gifhorn reiste anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft nach Korssun. Mit einer neuen Partnerschaftsurkunde wurde die Erweiterung und Fortsetzung der Verbindung bekräftigt. Jetzt herrscht in der Ukraine Krieg. Quelle: Stadt Gifhorn

Gifhorn pflegt seit mehr als 30 Jahren eine partnerschaftliche Beziehung mit der ukrainischen Stadt Korssun-Schewtschenkiwskij, die nur 140 Kilometer südwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew am Fluss Ross liegt. Erst 2019 wurde der gemeinsame Wille zur Fortsetzung und Erweiterung dieser Partnerschaft durch Unterzeichnung einer neuen Partnerschaftsurkunde bekräftigt. Eine Ratsdelegation war aus diesem Anlass nach Korssun gereist.

Gifhorner Hilfe: Sauberes Wasser für Korssun

Hilfe für Korssun-Schewtschenkiwskij wurde aus Gifhorn schon mehrfach vor Ort geleistet: „Sauberes Wasser für Korssun“ ist der Name eines Unterstützungsprojekts, das die Stadt Gifhorn 2017 in der ukrainischen Partnerstadt angestoßen hat. Mit Spenden und Hilfsprojekten half in den vergangenen drei Jahrzehnten auch immer wieder Adolf Langlotz, früherer Vorsitzender des Freundeskreises der Gifhorner Partnerstadt. Er organisierte mehrfach Bürgerfahrten in die Ukraine.

Von Uwe Stadtlich