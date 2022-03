Gamsen

Mehr „Kunden“ und höhere Energie- und Lebensmittelkosten bei weniger Spenden: Die Tafeln haben es aktuell mit drei Problemen zu tun. Auch Gifhorns Tafel-Chefin Edeltraud Sack schlägt Alarm. „Da kommt ganz schön was zusammen“: Ihr Zitat trifft dabei auf die Anzahl der Kundschaft und auf die Spritkosten zu. Was ihr Sorge bereite: „Da habe ich Manschetten.“

33 Paletten mit Lebensmitteln hat die Gifhorner Tafel zu Beginn des russischen Angriffs-Kriegs mit Hilfe eines großen Sponsors auf den Weg in die Ukraine gebracht. Sie habe gern geholfen, sagt Sack. Doch nun setzt sie die Prioritäten wieder auf ihr „Kerngeschäft“. Denn das werde seit neuestem noch schwerer als vorher schon. Nicht nur, weil sie inzwischen auch vor Ort an der Ausgabe im Gamsener Paulsumpf ukrainische Bedürftige habe.

Schlägt Alarm: Gifhorns Tafel-Chefin Edeltraud Sack befürchtet, bald noch mehr Bedürftige versorgen zu müssen. Quelle: Dirk Reitmeister Archiv

Zählen könne sie die Geflüchteten nicht. An einem Ausgabetag neulich seien etwa 80 bis 90 Frauen und Kinder versorgt worden – nicht alle seien im Paulsumpf vorstellig gewesen, einige hätten für viele mitgenommen. Das sei auch in Ordnung, aber Sack wird nicht müde an jene zu erinnern, die zu ihrer „Stammkundschaft“ gehören. Und die drohen nun auch, mehr zu werden.

Befürchtung: Bald mehr als 4000 Bedürftige zu versorgen

3300 Menschen zählt Sack zu jenen Einwohnerinnen und Einwohnern, die regelmäßig zur Ausgabestelle kommen. Hinzu kommen allein rund 80, die vom Bringdienst versorgt werden. Sack zählt längst nicht nur von Hartz IV Betroffene dazu, sondern Beschäftigte aus dem Niedriglohnsektor und von Altersarmut betroffene Senioren. Die Tafel-Chefin kann nicht mehr ausschließen, dass sie bald von mehr als 4000 die Ausgabe aufsuchenden Bedürftigen berichten muss.

Auch die Tafeln leiden unter steigenden Kosten

Die steigenden Energiepreise machen der Tafel selbst zunehmend zu schaffen. Sack schwant da Übles. Bislang betragen ihr zufolge die monatlichen Spritkosten für die Transporter rund 1000 Euro. Ständig anfahren und anhalten, laufende Kühlaggregate: Das treibt den Spritverbrauch nach oben. „Das haut rein.“

Weniger Spenden erreichen die Tafeln

Und dann bleibt für die Tafeln immer weniger übrig. Weniger Milchprodukte wie Joghurt, weniger Frischprodukte, weniger Wurst und kein Fleisch mehr, zieht Sack von der Spendenbilanz ab. In den Verkaufsfächern der Supermärkte mit den Waren kurz vor Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums liege auch immer weniger, weil immer mehr Rentner dort eher zugegriffen hätten. „Das ist ganz normal“, sagt Sack ohne Neid. „Jeder muss rechnen.“

Tafel-Chefin: Lösung des Problems auch eine politische Frage

Sack, die Beisitzerin im Landesverband der Tafeln Niedersachsen ist, sieht die Gifhorner Einrichtung nicht allein. Wenn sie sich mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Regionen austauscht, hört sie altbekannte Sorgen. Die Problemlösung ist aus ihrer Sicht auch eine politische Frage. Und fest steht für die Tafel-Chefin: Die einheimischen Bedürftigen dürften nicht in Vergessenheit geraten.