Die ambulante Pflege ist beim DRK im Kreis Gifhorn nicht die einzige Sprit-intensive Dienstleistung. „Allein im Rettungsdienst würden diese Mehrausgaben in Höhe von etwa 45.000 Euro pro Jahr (Stand 11. März) bedeuten, sollten die Preise konstant hoch bleiben“, sagt DRK-Sprecherin Christina Landsmann über die Spritpreisentwicklung. „Derzeit wird mit den Krankenkassen über einen möglichen Kostenausgleich im Rahmen einer Öffnungsklausel für Energie und Betriebsstoffe verhandelt.“

Im Bereich Essen auf Rädern müsste laut Landsmann früher oder später eine Kostenanpassung vorgenommen werden, sollten die Spritpreise auch in einigen Wochen beziehungsweise Monaten so hoch bleiben. „Hier wird aber noch abgewartet und die Lage für etwa vier Wochen weiter beobachtet, um die Kunden damit so lange wie möglich nicht zu belasten.“ 2021 haben die Essen-auf-Räder-Fahrzeuge des DRK rund 200.000 Kilometer zurückgelegt.