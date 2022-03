Gifhorn

Was für ein starkes Statement: 800 Schülerinnen und Schüler der BBS 1 Gifhorn bildeten am Mittwochmorgen rund um das Schulgebäude eine Menschenkette. Mit Plakaten und blau-gelben Schildern demonstrierten sie eindrucksvoll gegen den Ukraine-Krieg. „Wir wollen ein Zeichen setzen. Es ist wichtig, dass sich die Schüler mit dem Thema beschäftigen“, sagte Schulleiter Stefan Schaefer.

Stellvertreterin Heike Strauch und Lehrer Sven Ernston sausten mit dem Fahrrad um die lange Menschenlange und filmten die Aktion. SPD-Landtagsabgeordneter Philipp Raulfs reihte sich ebenfalls in die Menschenkette ein. Für ihn „eine Selbstverständlichkeit“, sich dieser Aktion anzuschließen.

Beileibe nicht alles, was die BBS 1 Gifhorn gerade in Sachen Ukraine-Krieg bewegt. Seit Tagen sammelt die Schülerschaft Spenden, bastelt Willkommenspakete für ukrainische Flüchtlinge, die bald in Gifhorn beschult werden. Mit Stand am Mittwochmorgen sind es sechs junge Menschen, die ab Montag die Einrichtung besuchen werden. Die Schulleitung rechnet mit weitaus mehr, die noch kommen werden und bereitet sich schon intensiv vor. Möglicherweise müsse Kapazitäten für einen kompletten Jahrgang oder noch mehr geschaffen werden. Erste Paten für die Neulinge seien gefunden.

Auch Flüchtlinge aus anderen Ländern zeigen Solidarität

Kathrin Kebedies, die den Bereich Sprache und Integration betreut, sieht große Herausforderungen auf die Schule zukommen. Stolz zeigt sie auf ihre aktuelle Klasse, die sich auch an dem Protest gegen den Ukraine-Krieg beteiligte. „Da sind Flüchtlingen aus Syrien und Moldawien und vielen anderen Ländern bei. Bei allen kommen gerade die Erinnerungen wieder hoch. Ihnen war es wichtig, hier mitzumachen.“

BBS-Schülerin: „Was soll dieser Krieg nur?“

Das war es auch für Marina Menge. Ihr Vater sei Russe, ihre Mutter Ukrainerin. „Was soll dieser Krieg nur? Es muss doch ein Ende haben“, sagt die junge Frau, die an der BBS 1 den Fachbereich Sozialpädagogik besucht. Seit 20 Jahren lebt sie in Gifhorn. Sie habe viele deutsche Freunde, die ihr Halt geben. Ihre Familie bange um einen Onkel, der noch in der Ukraine lebt und nicht flüchten kann. „Alles eine Katastrophe. Entsetzlich.“

Aufruf zu Materialspenden

Die BBS 1 benötigt für die Neuankömmlinge dringend Schulbedarf, Schreibzeug und Taschenrechner etwa. Wer spenden möchte, kann das in die Pausenhalle bringen. Dort steht eine Box.