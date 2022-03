Gifhorn

Die Hilfsbereitschaft im Kreis Gifhorn für die Ukraine nimmt immer größere Ausmaße an. Um die Familie Heiland aus Ribbesbüttel hat sich innerhalb weniger Tage ein etwa 50-köpfiges Team gruppiert, das am Freitag mehr als ein Dutzend Fahrzeuge vom 40-Tonner bis zum Privatauto voll mit Sachspenden auf den Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze bringen wird. Am Abend davor war Fahrer-Besprechung.

Mehrere Autos stehen auf dem Gelände von Taxi Hoffmann an der Nordhoffstraße in Gifhorn Schlange. Drum herum und an der Halle des Taxiunternehmens wuseln zahlreiche Menschen mit Umzugskartons und Säcken in den Armen. Ein Ameisenhaufen könnte nicht betriebsamer sein. „Wir brauchen noch einen starken Mann“, ruft eine Frau, die noch einen Anhänger zu leeren hat.

Zur Galerie Freitag wird’s ernst für 50 Helfende aus dem Kreis Gifhorn: Ein großer Hilfstransport startet mit mehr als einem Dutzend Lastern, Kleintransportern und Privatautos an die polnisch-ukrainische Grenze.

„Wahnsinn“, raunt Uwe Michel. Der Gifhorner steht staunend in der wuseligen Menge. Er wird am Freitag mit einem Kollegen und einem von seinem Arbeitgeber spendierten 7,5-Tonner in Richtung polnisch-ukrainische Grenze aufbrechen. „Ich war vor drei Jahren selbst in Korssun“, berichtet er von einem Besuch in der Gifhorner Partnerstadt. Nicht nur deshalb will er dem von Russland überfallenen Land helfen. „Das geht einem nahe.“

Michel ist nicht der einzige. Sandra Schiller, die die Fäden bei der Organisation der Hilfe in der Hand hält, zählt am Vorabend der Abfahrt auf, was sie und ihre Mitstreiter inzwischen heran geschafft haben: zwei 40-Tonner, zwei 7,5-Tonner und rund zehn Autos, Busse und Crafter. Jedes Fahrzeug soll mit zwei Fahrenden besetzt sein, damit sie durchfahren können. Hin fahren sie mit Sachspenden, zurück kommen die Gifhorner mit so viel Flüchtlingen, wie die Sitzplätze in den Fahrzeugen zulassen.

Heilands erster Transport hat es bis in die Ukraine geschafft

Die Vorhut ist zu dem Zeitpunkt noch auf dem Rückweg. Chantal Heiland ist heilfroh, dass ihr Mann Willi und ihr Schwiegervater mit dem ersten Crafter-Transport erfolgreich waren. Sie hätten es bis zum verabredeten Treffpunkt in der Ukraine geschafft, um Spenden zur Familie von Willi Heilands Mutter zu bringen. Mit zurück bringen sie drei Frauen und fünf Kinder. Heiland fiebert der Ankunft entgegen, derweil hat sie aber noch genug damit zu tun, Spenden zu sortieren.

Besprechung: Was die Fahrenden alles beachten müssen

Fabian Hoffmann und Sandra Schiller trommeln die Fahrerschaft zusammen, in den Besprechungsraum zu kommen. Wer braucht noch einen Beifahrer, wer will wann losfahren und vor allem: Wo gibt es Sprit? Ein Gamsener Mineralölbetrieb lässt die Helfer kostenlos Diesel tanken. Doch es sind 1350 Kilometer bis zur polnisch-ukrainischen Grenze, und in weiten Teilen Polens stünden die Tankstellen schon auf dem Trockenen, warnt Hoffmann. Er will noch 20-Liter-Kanister herbei schaffen. Ein weiterer Tipp: „Fahrt geschlossen, es ist kein Rennen.“

Der nächste Hilfstransport in die Ukraine steht schon fest

Es trudeln immer mehr Geldspenden von Firmen und Vereinen ein, berichtet Sandra Schiller. Wichtig sei Geld für den Sprit, sagt sie angesichts der immer größeren Anzahl von Fahrzeugen. Noch während der Fahrerbesprechung nehmen sie und Hoffmann vier 3,5-Tonner in die Liste auf. „Wir machen erstmal einen Aufnahmestopp“, sagt Hoffmann zu Sachspenden. Die Ladung für einen weiteren Hilfstransport kommende Woche ist dennoch schon sicher.