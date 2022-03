Gifhorn

16 Fahrzeuge, 32 Freiwillige, mehr als 48 Stunden und rund 100 Tonnen Hilfsgüter: Eine private Initiative hat am Wochenende einen beispiellosen Hilfstransport aus dem Kreis Gifhorn in die Ukraine auf den Weg gebracht. Die Helfer brachten Medikamente, Hygieneartikel, Isomatten, Schlafsäcke, Bekleidung und mehr an die slowakisch-ukrainische Grenze. Dort wurden die Hilfsgüter in ukrainische Sattelschlepper für den Weg durch das vom Krieg gebeutelte Land umgeladen.

Am Freitagvormittag starteten die ersten Lastwagen aus dem Kreis Gifhorn in Richtung Osten. Die letzten der insgesamt 16 von Unternehmen und Privatleuten zur Verfügung und von Freiwilligen gelenkten Fahrzeuge starteten am Freitagabend in einem Konvoi vom Gelände von Taxi Hoffmann aus, dem zentralen Sammelplatz der Aktion. Am Samstag erreichte der Transport die slowakisch-ukrainische Grenze. Dort packten die Helfer unterstützt von Einheimischen an, um die Ladung in von einer Spedition zur Verfügung gestellte Mega-Liner für den Weitertransport durch die Ukraine umzuladen. Am Sonntagmittag waren die Gifhorner wieder daheim.

Zur Galerie Mit Menschenketten werden die Hilfsgüter aus dem Lager auf die Lkw verladen, und es nimmt fast kein Ende. Die ersten Lkw sind in Gifhorn gestartet, ihr Ziel: die slowakisch-ukrainische Grenze.

Gifhorner bringen elf Flüchtlinge mit nach Deutschland

Laut Sandra Schiller vom Orga-Team haben sie auf dem Rückweg insgesamt elf Frauen und Kinder aus der Ukraine mitgebracht, drei gelangten nach Berlin, acht sind im Kreis Gifhorn. „Die Bilanz ist sagenhaft“, sagt Schiller. Einer der Megaliner habe es mit den Hilfsgütern aus Gifhorn bis an das Sperrgebiet bei Kiew geschafft. „Es wird in die Schutzbunker verteilt, so weit es geht.“ Damit kämen die Sachen genau dort an, wo sie am nötigsten gebraucht werden.

„Ich habe so nette Leute kennen gelernt“, zieht Uwe Michel aus Gifhorn, einer der Fahrer, sein persönliches Fazit. Erst stundenlang sitzen und über verschneite Straßen fahren, dann stundenlang Säcke und Kartons voller Hilfsgüter umschichten: Trotz aller Strapazen hatte Michel viel Spaß. „Pfundskerle dabei gehabt, das hat Laune gemacht.“

Hilfsaktion für die Ukraine auch rund um Meinersen – und es geht weiter Einer rief über Facebook zur Spendenaktion auf, und etliche folgten dem Appell mit riesigem Engagement und ebenso großem Erfolg: Auch in der Samtgemeinde Meinersen spendeten jetzt unzählige Bürgerinnen und Bürger für die Ukraine. Ein Helferkreis um die Familie Bode-Kirchhoff aus Höfen hatte dabei äußerst strukturierte Vorarbeit geleistet. Etliche packten mit an, am Freitag und Samstag wurden im Kulturzentrum in Meinersen Windeln, Babynahrung, Erste-Hilfe-Kästen, Hygiene-Artikel und Schlafsäcke sortiert, verpackt und in Autos verladen, deren Fahrer seit Sonntag unterwegs sind. Auch ein Spendenkonto wurde eingerichtet über den Meinerser Verein Aktiv für Menschen. Auf das Konto bei der Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark, können nach wie vor Spenden unter dem Stichwort „Ukraine“ eingezahlt werden, DE 91 2579 1635 0271 2628 01.

Weiterer Hilfstransport in die Ukraine: Auch eine Initiative aus Meinersen hat jede Menge Spenden gesammelt. Quelle: privat

Private Initiative plant schon nächsten Hilfstransport in die Ukraine

„Wir sind alle geflasht“, zieht Schiller Bilanz. Sie und ihr Orga-Team tüfteln schon am nächsten Transport. Außerdem ist die Familie Heiland aktuell mit einem Crafter plus Anhänger auf Fahrt. Sie erreichte am Sonntag die Ukraine und will am Montag zur Rückfahrt aufbrechen.