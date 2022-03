Gifhorn

Zwei Jahre lang hat Corona das Schützenfest verhindert, zwei Jahre lang haben die Mitglieder beider Korps darauf gehofft, wieder feiern zu können. Jetzt sind die Planungen für das Event gestartet. Der lange Schatten des Ukraine-Krieges reicht jedoch bis nach Gifhorn. In der Partnerstadt Korssun fürchten Menschen um ihr Leben. Tote und Verletzte gibt es durch den Putin-Angriff täglich zu beklagen. Tausende haben ihre Heimat verlassen. Sie sind auf der Flucht und suchen auch bei uns Schutz. Angesichts dieser Ereignisse wäre es ein völlig falsches Signal, in diesem Jahr ein Schützenfest zu feiern. Marschmusik, Umzüge mit Holzgewehren und Party-Stimmung in den Sälen würden derzeit befremdlich wirken. Das wissen auch die Majore des Uniformierten Schützenkorps und des Bürgerschützenkorps. Sie sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Auch wenn die Inzidenz weiter sinken sollte – ein Schützenfest um jeden Preis darf es nicht geben. Solidarität mit der Ukraine muss im Vordergrund stehen. Gefeiert werden kann dann vielleicht 2023.