Gifhorn

Medikamente und Hilfsmittel für Gifhorns Partnerstadt Korssun-Schewtschenkiwski in der vom Krieg gebeutelten Ukraine: Die offizielle Hilfe der Stadt nimmt konkrete Formen an. Das Rathaus arbeitet inzwischen mit Apothekerin Elena Regner zusammen, die nicht nur eigene Geldspenden beisteuert, sondern die Logistik für Arzneimittelspenden übernimmt. Am Freitagvormittag luden Mitarbeiter der Stadt erste Pakete in einen VW Bus.

Der Kofferraum des Busses ist schnell voll. Bürgermeister Matthias Nerlich sowie Dr. Klaus Meister, Serina Hoffmann und Dirk Heverhagen von der Stadtverwaltung stapeln am Freitagvormittag die ersten Kartons mit Antibiotika, Schmerzmitteln, Insulin, Blutdruckmitteln und Pilzsalben darin. Auch Verbandsmaterial, OP-Material, Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel haben Regner und ihre Teams aus Lilien-Apotheke und Mühlen-Apotheke organisiert.

Bilder aus der Partnerstadt Korssun-Schewtschenkiwski: Die Gifhorner Verwaltung ist in ständigem Kontakt mit den Partnern. Quelle: privat

Vor einer Stunde habe er das letzte Mal mit Korssun telefoniert, sagt Meister. Er ist im ständigen Austausch mit der Partnerstadt. Von dort habe er eine Liste bekommen, was die Menschen am dringendsten brauchen. So könne die Stadt aus den inzwischen 50.000 Euro auf dem Spendenkonto genau das besorgen und liefern, was Korssun bestelle. In der kommenden Woche soll der Transport auf die Reise gehen. Der genaue Tag stehe noch nicht fest. Man sei mit der Meinerser Initiative um Hinnerk Bode-Kirchhoff im Gespräch über eine Kooperation. Die Stadt habe mehrere Optionen für Fahrzeuge.

19.000 Euro vom Korssun-Konto gehen in die Medikamenten-Aktion. Hinzu kommen 3.850 Euro von Regner und ihren Mitarbeiterinnen. Eigentlich habe sie 1.000 Euro spenden wollen, so die Apothekerin. Dann habe sie sich das nochmal überlegt – „das reicht nicht“ – und von sich aus auf 2.000 Euro aufgestockt. Nochmal draufgesattelt hätten dann ihre 15 Mitarbeiterinnen, die teilweise oder ganz ihren Corona-Bonus gespendet hätten.

Arznei aus Gifhorn für Korssun: Apothekerin übernimmt Logistik

„Wir möchten gern punktgenau das liefern, was gebraucht wird“, sagt Nerlich über die Hilfstransporte der Stadt. Dabei sei Regner nun eine wichtige Partnerin. „Wir haben in der Verwaltung keine Ahnung von Medikamenten“, so Nerlich. „Das ist nicht unser Tagesgeschäft.“ Deshalb freue er sich, dass die Apothekerin bei der Logistik eingreife.

Stadt hilft: Auch Korssuner inzwischen auf der Flucht

„Es ist noch nichts zerstört“, berichtet Meister aktuell aus Korssun. Doch es sei nur eine Frage der Zeit, wann der Krieg die Gifhorner Partnerstadt auch mit Angriffen und Zerstörungen erreicht. Es habe sich dort ein Heimatschutzkommando gebildet, Frauen nähten Tarnnetze. Korssun müsse bereits sehr viele Flüchtlinge aus Kiew versorgen. Ein Team aus dem Rathaus um Nerlich will am Wochenende Valentyna Dovhopola und ihre Kinder von der polnisch-ukrainischen Grenze abholen. Die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins ist jetzt auch auf der Flucht.