Gifhorn

Die Regeln sind teils nur schwer verständlich und oft nicht nachvollziehbar. Keiner weiß mehr genau, was wo gilt und warum überhaupt: Das sieht auch Beate Rockel so. Die Gifhornerin hält viele Corona-Maßnahmen für überzogen. Sie organisiert eine Demo – distanziert sich jedoch deutlich von Querdenkern und Rechten.

Einkaufen nur mit Termin, keine echte Perspektive für die Gastronomie und für Vereine, denen wegen verbotenen Sportangeboten die Mitglieder weglaufen: Nur einige wenige Beispiele, die Rockel ins Feld führt und sich gleichzeitig darüber ärgert, dass Fußballprofis um die Welt jetten und sich in Gartencentern, Baumärkten und Einkaufszentren die Menschen drängeln.

Solidarität und Zusammenhalt

Solidarität und Zusammenhalt zeigen und gemeinsam für Demokratie aufstehen: Darum geht’s Rockel nach eigenen Worten. „Ich will ein Zeichen setzen für alle Menschen“, sagt die Gifhornerin, die sich mit Gastwirten und auch Vereinen in Verbindung gesetzt hat, um sie zur Teilnahme an der Demo zu bewegen. „Mir geht es aber auch um Kinder, Eltern, Schüler, Lehrkräfte, einsame und schwache Menschen, Einzelhändler, Sport- und Fitnessstudios, kosmetische Dienstleistungen, Künstler, Ärzte sowie Bedienstete im Kranken- und Pflegebereich“, sagt Rockel.

Die Gifhornerin, die keiner Partei oder Gruppierung angehört und sich ausdrücklich „von irgendwelchen Zuweisungen wie links oder rechts distanziert“, sieht diesen Zusammenschluss „als längst überfällig“ an. Viele der getroffenen Maßnahmen seien wirtschaftlich und menschlich nicht länger hinnehmbar. Existenzen würden zerstört.

Leere Stühle in Biergärten und Restaurants: Die harten Corona-Regeln sind für viele Gastronomen inzwischen zu einer Existenzfrage geworden. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

„Wir setzen auf eine hohe Kooperationsbereitschaft mit den Behörden sowie auf einen friedlichen und respektvollen Umgang mit Ordnungskräften“, ruft Rockel zu einer geordneten Teilnahme auf. Über den Ablauf der Veranstaltung habe sie vorher mit Polizei und Ordnungsamt gesprochen. Geplant ist die Demo am Samstag, 20. März, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz.

Kurzfilm im Internet

Das Thema beschäftigt inzwischen auch das Netz. In einem sechsminütigen YouTube-Video lassen „Die Lisis“ (Lisa Habenicht und Isabell Eichstädt) mehrere Gastronomen aus Gifhorn über ihre aktuell schwierige Lage berichten. Darin bezieht auch Sven Wiese vom Restaurant Zum Schützenwiese Stellung und verweist auf die Kundgebung. Es gehe nicht darum, gegen Corona zu demonstrieren, sondern „einfach um die Maßnahmen und was mit uns Gastronomen und dem Einzelhandel passiert“, so Wiese.

Anmeldung ist erfolgt

Die Veranstaltung sei angemeldet, erklärt Stadtsprecherin Annette Siemer. „Es handelt sich dabei nicht um eine Querdenker- oder Anti-Corona-Demo“, stellt sie klar. Die aktuelle Corona-Verordnung lasse Versammlungen im Sinne des Niedersächsischen Versammlungsgesetzes zu. Siemer: „Es ergeben sich keine Gründe für eine Untersagung.“ Das Ordnungsamt stehe in Kontakt mit der Veranstaltungsleitung, um noch anstehende Fragen zu klären. Demos und Versammlungen würden lediglich bestätigt und nicht genehmigt, da es sich hierbei um ein Grundrecht handele. „Die Bestätigung geht in den nächsten Tagen raus“, kündigt Siemer an.

„Wir haben die Sache im Blick“, verweist Polizeisprecher Thomas Reuter auf ein „kooperatives Gespräch“ mit der Veranstalterin, das im Vorfeld geführt worden sei. Für den Tag der Demo würde entsprechendes Personal zur Verfügung stehen, um die Veranstaltung zu begleiten.

Von Uwe Stadtlich