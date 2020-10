Gifhorn

„Es trifft zu, dass Manfred Linse, Leiter des Fachbereichs Finanzen, beantragt hat, mit Ablauf des 31. Oktober 2020 in den vorzeitigen Ruhestand zu treten“, beantwortet Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter eine entsprechende AZ-Anfrage. Ein solches Antragsrecht stehe Beamten ab der Vollendung des 60. Lebensjahres zu, so der Landrat-Stellvertreter. „Mit Blick auf die Privatsphäre des Betroffenen bitte ich um Verständnis, dass sich der Kreis zu den Antragsgründen nicht öffentlich äußert“, gibt sich Walter in diesem Punkt zugeknöpft.

Verwaltungsleitung bedauert den Entschluss

„Festzuhalten bleibt, dass die Verwaltungsleitung Verständnis für diese persönliche Entscheidung Herrn Linses hat, dessen Entschluss aber außerordentlich bedauert“, erklärt der Erste Kreisrat. Mit Manfred Linse verliere die Kreisverwaltung, vorbehaltlich der noch ausstehenden Beschlussfassung des Kreistages, einen versierten Finanzfachmann, der den Kreishaushalt über fast 20 Jahre „sehr verantwortungsbewusst und mit Umsicht und Weitsicht“ verwaltet habe, so Walter. „Herr Linse hat dadurch ganz wesentlich dazu beigetragen, dass der Landkreis Gifhorn finanziell so hervorragend aufgestellt ist“, lobt Walter den angehenden Ruheständler.

Anzeige

„Nachfolge für die Stelle wird zeitnah ausgeschrieben“

„Die Nachfolge für die Stelle der Leitung des Fachbereichs Finanzen wird zeitnah ausgeschrieben werden“, versichert der stellvertretende Verwaltungschef. Die Geschäftsführung der Schulsanierungs-GmbH – auch diese Aufgabe hatte Linse bisher übernommen – werde künftig vom Leiter des Fachbereichs Schule und Sport, Karsten Kreutzberg, wahrgenommen. „Diese Kombination bietet sich an, weil es hier viele inhaltliche Verzahnungen der wahrzunehmenden Aufgaben gibt“, steht für Walter fest.

Linse-Stellvertreter springt zunächst als Leiter ein

Bis der Landkreis Gifhorn einen neuen Kämmerer gefunden hat, übernimmt zunächst Linse-Stellvertreter Ulrich Slabon – zugleich Abteilungsleiter der Kämmerei – die Leitung des Fachbereiches. „Dort sind 50 Planstellen vorhanden, die aber aufgrund von Teilzeiten mit mehr Mitarbeitern besetzt sind“, geht Walter auf die personelle Situation der Kämmerei ein.

Manfred Linse, der seit mehr als 40 Jahren beim Landkreis Gifhorn tätig war, hat vor dem Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand seine „Hausaufgaben“ gemacht. „Er hat den Verwaltungsentwurf des Corona-Haushalts vollständig mitvorbereitet. Dieser wird Ende Oktober dem Kreistag zugeleitet“, versichert Dr. Thomas Walter.

Von Uwe Stadtlich