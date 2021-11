Gifhorn

Und das kurz vor dem Weihnachtsfest: Das Ende des alten Post-Gebäudes an der Bahnhofstraße naht früher als vor Kurzem noch angekündigt. Für Mittwoch, 24. November, hatte die Postbank erst vor einigen Tagen offiziell das Aus verkündet. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass alle weiteren Post-Dienstleistungen an diesem Standort erst einmal erhalten bleiben.

Auf AZ-Anfrage gab es dazu von der Post jedoch eine überraschende Aussage: Mit dem Ende der Postbank ende an diesem Standort auch sämtlicher Kundenverkehr. Will heißen: Auch Pakete, Briefmarken und Co. gibt es dort nicht mehr.

Alternative: Filiale an der Fallerslebener Straße

Als Alternative verweist Post-Sprecher Jens-Uwe Hogardt auf die vor wenigen Monaten eingerichtete Post-Filiale an der Fallerslebener Straße. „Die liegt nicht weit von der alten Hauptpost entfernt und hat sich schon gut eingespielt.“ Was mit der Packstation an der Bahnhofstraße geschieht, ist noch offen. Spätestens beim geplanten Abriss des Gebäudes werde die weichen müssen. Die Post werde über einen möglichen neuen Standort informieren, so Hogardt.

Von Andrea Posselt