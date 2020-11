Gifhorn

Hilfe in schwieriger Zeit: Auch dieses Jahr hat Rewe Nord den Landesverband der Tafeln in Niedersachsen zu einer Regionsspende vor den Markt von Kaufmann Volker Jonuscheit in Gifhorn eingeladen. Insgesamt wurden Waren im Wert von 11 111,11 Euro gespendet. Neben Artikeln aus den Spendentüten von Reis, Spaghetti-Gericht mit Tomaten, vegetarische Tortelloni, Tomatencremesuppe, Nuss-Nougat-Creme und Kekse enthielt die Regionsspende auch Kaffee, Hühnersuppe, Mehl, Zucker, Rotkohl, H-Milch, Salz und Drogerieartikel wie Zahnbürsten, Duschgel, Shampoo und Deo.

Die Übergabe ist Abschluss der Tafel-Woche, die vom 19. Oktober bis 1. November in den Rewe Märkten stattgefunden hat – und mit einem Rekordergebnis zu Ende ging. So erhalten die Ausgabestellen der Tafeln in Deutschland rund 560 000 Tüten – 520 000 Tüten haben Kunden gekauft und gespendet, 40 000 das Unternehmen. Der Gesamtwert beträgt 2,8 Millionen Euro.

Unterstützt werden damit nicht nur Senioren, Alleinerziehende, Langzeitarbeitslose und Jugendliche mit geringem Haushaltsbudget, sondern immer mehr Arbeitnehmer und Selbstständige, die aufgrund der Corona-Pandemie Arbeit oder Aufträge verloren haben.

Solidarität und Mitmenschlichkeit

„Das Spendenergebnis ist für mich der eindrucksvolle Beleg dafür, dass Solidarität und Mitmenschlichkeit tragende Säulen unserer Gesellschaft sind – auch in Corona-Zeiten. Denn die Pandemie verschärft die Not bei den Ärmsten und lässt die Zahl der Bedürftigen weiter ansteigen“, betont Ralf Keffel, Vertriebsleiter Rewe Markt GmbH, Zweigniederlassung Nord.

Schweres Jahr für die Tafeln

Edeltraud Sack, Vorsitzende der Gifhorner Tafel: „Unsere Arbeit ist aufwändiger geworden, die Lebensmittelausgabe findet im Freien statt oder vorgepackte Tüten werden geliefert. Die eigentlich so wichtigen Kontakte sind auch bei uns weitgehend reduziert. Die Regionsspende und die Spendentüten helfen uns deshalb ganz besonders in diesem Jahr.“

