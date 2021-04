Kreis Gifhorn

Immer mehr Corona-Schnelltestzentren entstehen im Kreis Gifhorn. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger freiwillig und einmal in der Woche kostenlos auf eine Coid 19-Infektion testen lassen. Hier eine Übersicht der Zentren.

Im ehemaligen Ratsweinkeller in Gifhorn betreibt der Anbieter Dein Corona Testzentrum das Testzentrum täglich von 9 bis 18 Uhr. Terminvereinbarung ist im Internet unter www.DeinCoronaTestzentrum.de möglich.

Im Mehrgenerationenhaus im Georgshof in Gifhorn ist die Diakonie Gifhorn Dienstags von 16 bis 19 Uhr, Donnerstags von 10 bis 13 und von 16 bis 19 Uhr sowie Samstag von 11 bis 14:30 Uhr tätig. Terminvereinbarung zwischen 11 und 14 Uhr unter Tel. (0 53 71) 61 95 12 11.

Das Helios Klinikum Wittingen bietet Schnelltests Montag bis Samstag von 10 bis 14 Uhr, Mittwochs von 10 bis 16 Uhr, an. Terminvereinbarung unter Tel. (0 58 31) 220 möglich.

Das Testzentrum Ehra im Schützenheim ist vorerst Montags und Mittwochs von 15 bis 18 Uhr und Samstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Termine können und sollten ab sofort unter Tel. (0 53 61) 37 67 718 oder im Internet unter www.schnelltest-gifhorn.de vereinbart werden.

Ein weiteres Testzentrum der Dachstiftung Diakonie ist in der Turnhalle der Oberschule Wesendorf eingerichtet. Über die zentrale Telefonnummer (0 53 71) 61 95 12 11 können ab sofort individuelle Termine zur Testung am neuen Standort in Wesendorf oder aber im Testzentrum im Mehrgenerationenhaus Georgshof in Gifhorn vereinbart werden, geöffnet ist montags von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr.

Quasi im Vorbeigehen können sich alle Bürgerinnen und Bürger auf das Corona-Virus testen lassen, und zwar auf dem Lidl-Parkplatz an der Braunschweiger Straße in Gifhorn. Termine sind vorerst montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr möglich und ab sofort unter Tel. (0 152) 23 36 73 56 oder im Internet www.schnelltestgifhorn.de zu vereinbaren. Auch ohne Voranmeldung kann das Testangebot genutzt werden.

Das Meiner Testzentrum in der Turnhalle der Grundschule am Zellberg ist Montags, Mittwochs und Freitags jeweils von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet, Samstag von 10 bis 16 Uhr. Anmeldungen unter Tel. (0 172) 53 80 560 Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr oder www.coronaschnelltest-meine.de.

Als neues Angebot gibt es das Drive-In-Testzentrum auf dem Parkplatz am Gifhorner Mühlenmuseum: Es ist montags bis freitags von acht bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Terminbuchungen sind unter www.schnelltest-gf.de möglich.

In der Regel sollen sich Interessierte vorher anmelden. Hier und dort – zum Beispiel im Ratsweinkeller in Gifhorn – sind auch spontane Schnelltests möglich. Zum Test ist ein gültiger Ausweis mitzubringen. Testen lassen können sich alle Bürgerinnen und Bürger ohne Symptome. Das Ergebnis liegt bereits nach einigen Minuten vor. Sollte es positiv ausfallen, muss sich der oder die Getestete sofort in häusliche Quarantäne begeben und den Hausarzt kontaktieren. Das Ergebnis des positiven Schnelltests wird an das Gesundheitsamt weiter gegeben und dort aufbewahrt, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt.

Bürgertests sind darüber hinaus weiterhin in Arztpraxen und Apotheken möglich.

Von unserer Redaktion