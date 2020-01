Udo-Jürgens-Show feiert den großen Entertainer

Gifhorn

Packende Melodien, ein einzigartiger Charakter und ein unsterbliches Lebenswerk: Udo Jürgens begeisterte auf seinen Tourneen Millionen von Fans. Zuschauer erleben die größten Hits und schönsten Geschichten aus seinem bewegten Leben am Dienstag, 21. Januar, in Gifhorn. „Die Udo Jürgens Story – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ läuft ab 20 Uhr in der Stadthalle.

2019 war ein besonderes Jahr: Am 30. September wäre der Ausnahmekünstler 85 Jahre alt geworden. Am 21. Dezember jährte sich sein Todestag zum fünften Mal. Zu diesem Anlass bietet „Die Udo Jürgens Story“ eine wundervolle wie außergewöhnliche Show, wie man sie seit seinem plötzlichen Tod noch nie auf deutschen Bühnen erleben konnte. Tochter Jenny Jürgens schwärmte nach der Premiere: „Ein Muss für alle Udo-Fans.“

„Denn seine Lieder sind unsterblich“

Die 2014 in Wien als beste Theaterschauspielerin des Jahres ausgezeichnete Gabriela Benesch hat mit „Die Udo Jürgens Story – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ einen locker-amüsanten, kurzweiligen, informativen und höchst unterhaltsamen Konzertabend zu Ehren und in Gedenken an den großen Udo Jürgens zusammengestellt. Alex Parker singt dabei die Werke des unvergessenen Entertainers, als stünde dieser persönlich auf der Bühne. Der ausgebildete Pianist ist einem breiten Publikum durch zahlreiche TV- und Rundfunkauftritte, unter anderem beim Grand Prix der Volksmusik im ZDF, bekannt. Schon als 13-Jähriger – noch vor dem Stimmbruch – hat er nach eigenem Bekunden angefangen, Udo Jürgens‘ Songs nachzusingen und die nasal geprägte, einzigartige Klangfarbe seiner Stimme nachzuahmen. Ganz im Stil seines Idols versteht er es auf sympathische Art und Weise, eine einzigartige, hochemotionale Atmosphäre zwischen sich und seinem Publikum zu schaffen: „Mein Ziel ist es, die Chansons von Udo Jürgens weiterleben zu lassen und den Menschen damit eine Freude zu machen, sie vielleicht ein wenig zu trösten“, erklärt Alex Parker. „Denn seine Lieder sind unsterblich!“ Und so verwundert es nicht, dass Parker für die Verfilmung des Udo Jürgens-Musicals „Ich war noch niemals in New York“ auch den Titelsong eingesungen hat.

Musikalische Zeitreise mit allen großen Hits

Die musikalische Zeitreise beinhaltet alle großen Hits wie „Mit 66 Jahren“, „Ich war noch niemals in New York“, „ Merci Cherie“ und „Griechischer Wein“ sowie einige Raritäten. Ganz im Stil des Entertainers begleitet er sich selbst am Klavier. Wie nah er dabei am Original ist, bestätigte Udo Jürgens dem damals 19-Jährigen höchstpersönlich. Der Spitzen-Entertainer war von Parkers Interpretationen so begeistert, dass dem Treffen weitere Gespräche und Briefwechsel folgten.

Tickets für die Show am 21. Januar in Gifhorn gibt es ab 39,90 Euro inklusive Gebühren ab sofort bei der Konzertkasse der Aller-Zeitung, Steinweg 73, in Gifhorn, unter tickets.waz-online.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Von unserer Redaktion