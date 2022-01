Gifhorn

Show-Acts, Musik bis zum frühen Morgen und eine Polonaise durch die gesamte Stadthalle: Darauf müssen Gifhorns Apfelsinenball-Fans auch in diesem Januar wegen Corona verzichten. Das Event soll jedoch nachgeholt werden. Von der pandemiebedingten Absage in diesem Monat profitiert jedoch Gifhorns Tafel. Das Uniformierte Schützenkorps (USK) hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

„Am zweiten Samstag im Januar ist dieser Ball normalerweise die erste öffentliche Veranstaltung des neues Jahres“, weiß USK-Major Karsten Ziebart. „Und weil die hohen Inzidenzzahlen und Corona-Spielregeln die Veranstaltung erneut auf die Streichliste gebracht haben, hat sich das Kommando Gedanken über ein Hilfsprojekt für die Tafel gemacht“, so der Chef der Uniformierten Schützen.

Wie der Apfelsinenball zu seinem Namen kam

In einer kurzfristig anberaumten Vorstandssitzung – sie fand erneut als Skype-Videokonferenz statt – sei eine ungewöhnliche Hilfsaktion für Gifhorns Tafel auf den Weg gebracht worden. „Wir haben gemeinsam beschlossen, mehrere große Kisten mit Apfelsinen zu spendieren“, so Ziebart. Diese Südfrüchte werden normalerweise auf dem Ball an alle Gäste verteilt, um so an den vor vielen Jahrzehnten verstorbenen Gifhorner Kaufmann Alexander Menke zu erinnern. Der USK-Schütze war 1880 nach Hamburg verzogen, eröffnete dort ein Südfrüchte-Importgeschäft und spendierte bis zum Jahr 1912 regelmäßig Apfelsinen für das damalige Wintervergnügen des USK.

Mehr als 200 Apfelsinen für die Tafel

Apfelsinen, die sich sonst als Dekoration auf den Tischen der Stadthalle befinden und auch zur Mitternachtspolonaise verteilt werden, landeten jetzt in den Räumen der Gifhorner Tafel im Gamsener Paulsumpf – um von hier aus an arme Menschen verteilt zu werden. Tafel-Chefin Edeltraud Sack nahm die mehr als 200 Vitaminspender in Empfang und sprach dem USK-Kommando ein Dankeschön aus.

Keine erneute Absage

„Wir sind uns im Vorstand einig, dass es 2022 wieder einen Apfelsinenball geben soll“, will USK-Chef Karsten Ziebart die Veranstaltung nicht erneut ins Wasser fallen lassen. „Momentan geht’s wegen Corona nicht, doch wird sind voller Zuversicht, dass es im April oder Mai mit dem Ball klappt“, verweist Ziebart auf Gespräche mit der Stadthalle. „Alles immer unter der Voraussetzung, dass die Pandemie bis dahin keine Rolle mehr spielt“, steht für Ziebart der Gesundheitsschutz weiter klar im Vordergrund.

Gifhorns Apfelsinenball: Er wird wegen Corona vom Januar in den April oder Mai verlegt – immer vorausgesetzt, dass die Pandemie-Spielregeln das Event zulassen. Quelle: Michael Franke (Archiv)

Das Interesse für den Apfelsinenball sei nach wie vor groß. „Mehr als 200 Karten haben wir bereits im Vorverkauf abgesetzt – sie waren ursprünglich für den 8. Januar gedacht, behalten natürlich ihre Gültigkeit und kommen im Frühjahr zum Einsatz“, hofft Ziebart darauf, Gifhorns Apfelsinenball dann wieder in der Stadthalle mit mehr als 600 Gästen feiern zu können.

Karten im Vorverkauf sichern

Der Kartenvorverkauf läuft weiter über die Zugführer des Korps (15 Euro für Mitglieder, 20 Euro für Gäste). Karten können jedoch auch direkt bei USK-Chef Karsten Ziebart, Tel. 0160-96222602, geordert werden.

Von Uwe Stadtlich