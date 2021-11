Landkreis Gifhorn

Kohleausstieg, Waldzerstörung, CO2-Reduktion und vieles mehr – mehr als 100 Staaten ringen in diesen Tagen bei der UN-Weltklimakonferenz um Ansätze, dem Klimawandel zu begegnen. Manfred Michel, Vorsitzender des BUND Gifhorn, verfolgt die Diskussionen und Beschlüsse täglich. Sein erster Eindruck: „Ich sehe vieles skeptisch. Da geht es um viel Blabla.“ Aber so ganz pauschal möchte er das Ringen der Staaten nicht verurteilen. „Es gibt auch Beschlüsse, die positiv sind – vor allem zum Thema Wald.“

Pakt gegen Waldzerstörung: BUND Gifhorn freut’s

Und da fällt ihm gleich ein, wie wichtig dieser Beschluss für den Landkreis Gifhorn ist. Bei den Protesten gegen den Bau der A39 habe lange Zeit das Argument, hier werde ein auf Kosten der geplanten Trasse Wald zerstört, keine Rolle gespielt. Nun könnte dieser Punkt dem Protest der Naturschützer Rückenwind geben.

Ein wichtiges Signal sei es schon, dass „die gravierende Frage Klimawandel mal wieder in den Mittelpunkt gerückt wird“, sagt Michel. Er wünscht sich auf lokaler Ebene mehr Schwung und die Einsicht, dass „die Abkehr von gewohnten Praktiken bei der Mobilität nicht unbedingt schlechter sein muss“.

Parents for future: Nun müssen Taten folgen

Immerhin werde auf höchster politischer Ebene das Thema Klimawandel angegangen, findet Maike Schröder von Parents for Future Gifhorn. „Aber ich hoffe, es bleibt nicht nur beim Reden.“ Klar ist für Maike Schröder auch: Die große Wende vollziehe sich in kleinen Veränderungen, wo neben der politischen Beschlussfassung auch jeder Einzelne gefordert sei.

Auf den Weltklima-Gipfel in Glasgow schaut auch Roland Bursian, Chef von Der Hof Isenbüttel, gerade sehr intensiv. Ihm liegt daran, zu übersetzen, was die große weltweite Weichenstellung hier in der Region bedeutet. „Wir müssen den Klimawandel zum Thema im Alltag machen.“ Regionales Einkaufen saisonaler Produkte etwa, das Verwenden von Recycling-Papier, fallen ihm als Punkte spontan ein.

Roland Bursian: Schon die kleinen Schritte zählen

Auch die Waren im eigenen Hofladen werden nach ihrem ökologischen Fußabdruck ausgesucht. Ausnahmen macht Der Hof selten, etwa bei Bananen und Zitrusfrüchten. „Aber Ananas müssen wir nicht haben.“ Gestrichen auch der Bio-Honig, der aus dem fernen Tasmanien lange Transportwege bis nach Isenbüttel mit sich brachte. Aller Anfang ist für Bursian klein, aber wichtig. „Sogar ein Joghurt-Becher aus Plastik weniger bringt schon was.“

Wald-Pakt: Das freut den Forstexperten

Auch im Forstamt Unterlüß ist die UN-Klimakonferenz gerade sehr präsent. Pressesprecher Knut Sierk findet es „positiv, dass der Wald in den Fokus kommt“. Dass 100 Länder den Pakt gegen die Waldzerstörung beschlossen hätten, überrasche ihn positiv. „Mir fehlt aber die Info, wie das umgesetzt werden soll. Einfach eine Käseglocke über den Wald machen, wäre falsch.“

Von Andrea Posselt