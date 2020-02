Der stärkste Fachverband findet keinen Chef

Gifhorn

Der Turnkreis Gifhorn muss auch weiterhin ohne Kreisvorsitzende oder -vorsitzenden auskommen. Das ist eines der Ergebnisse des Kreisturntages am Sonntag in der Scheune des Deutschen Hauses in Gifhorn.

Ansonsten zeichnete sich der Urnengang der Turner mit Wiederwahlen aus. Andrea Thies bleibt Stellvertretende Vorsitzende (Verwaltung), Joachim Schiweck Stellvertretender Vorsitzender (Finanzen) und Bettina Ernst Stellvertretende Vorsitzende (Turnen der Älteren). Ebenfalls vakant blieben die Posten der Stellvertretenden Vorsitzenden für Fachliche Arbeit und Gesundheitssport.

Sechs Stellvertreter verteilen die Vorstandsarbeit unter sich: Dennoch würden Andrea Thies und ihr Team gern einen Vorsitzenden für den Turnkreis finden. Quelle: Michael Franke

In der täglichen Praxis hielten sich die Probleme durch die Vorsitzenden-Vakanz in Grenzen, sagt Thies. Das insgesamt sechsköpfige Vorstandsteam verteile die Aufgaben unter sich ganz gut. Dennoch wäre es wünschenswert, wieder jemanden für die Spitze zu finden – gerade für die repräsentativen Aufgaben.

Die Mitglieder-Entwicklung

Das hat auch Bedeutung vor dem Hintergrund der Mitgliederstärke dieser Sportart im Kreis Gifhorn. 19 368 Turner in 83 Vereinen zählt der Turnkreis. Mit steigender Tendenz, denn vor zwei Jahrne berichtete Thies noch von 18 693 Mitgliedern. Turnen sei damit „der stärkste Fachverband im Kreis Gifhorn, vor Fußball und Schießsport“, schreibt sie in ihrem Jahresbericht.

Das sind die Geehrten

Ein weiterer wichtiger Punkt der Versammlung waren die Ehrungen. Turnerinnen des Jahres sind die Trampolinspringerinnen Friederike Pohl und Josephine Beiz. Kampfrichterin des Jahres wurde Michaela Hendel. Den DTB-Ehrenbrief mit silberner Nadel erhielt Burghard Wilhein, die NTB-Ehrengabe ging an Andrea Thies. Feierlich verabschiedet hat der Turnkreis die langjährige Fachwartin für Kinder und Jugend Christina Oelkers. Ihr folgte Annette Wrede nach.

Von Dirk Reitmeister