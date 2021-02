Trotz großer Schneeschmelze: Landkreis Gifhorn rauscht an Hochwasserchaos vorbei

Gifhorn

Land unter im Landkreis Gifhorn, weil die Schneemassen der vergangenen Wochen geschmolzen sind und jetzt in den Flüssen als Hochwasser Richtung Meer abfließen? Die AZ hat sich schlau gemacht, wie die Lage derzeit ist.

Auf der Internetseite des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) finden sich derzeit keine Hinweise auf Hochwasser im Landkreis Gifhorn. Drei Meldepegel des Landesbetriebes gibt es im Landkreis – Neudorf-Platendorf für die Ise, Groß Schwülper für die Oker sowie Brenneckenbrück für die Aller. Bei keinem ist die Meldestufe 0, also der Normalzustand, überschritten. Ebenso sieht es bei den Meldepegeln in direkter Nachbarschaft aus, beispielsweise Langlingen und Grafhorst für die Aller.

Pegel haben ihre Höchststände bereits überschritten

Das liegt daran, dass die Pegel ihre Höchstmarke bereits überschritten haben. Allerdings: Das sah in den vergangenen Tagen noch etwas anders aus, wenn auch nicht Besorgnis erregend. Der Messpegel für die Oker in Groß Schwülper meldete bereits am Donnerstagvormittag Stufe 1 bei einem Wasserstand mit einem Wert von 59,58 Metern über NN (Normalnull) – der Pegelnullpunkt liegt hier bei 55,99 Metern über NN. Mit einem Wert von 60,26 Metern über NN stand das Wasser hier am Samstagmittag am höchsten. Stufe 1 ist so definiert: stellenweise Beginn der Ausuferung, also erstes Überlaufen. Stufe 2 – Ausuferungen hauptsächlich in land- und forstwirtschaftlichen Flächen – wurde am Messpegel in Groß Schwülper nicht erreicht. Der Trend an der Oker laut NLWKN für die kommenden Tage: fallend. Übrigens: Der höchste gemessene Wasserstand an diesem Pegel seit Ende des Krieges lag 1946 bei 61,67 Metern über NN.

Ähnlich das Bild am Messpegel für die Aller in Brenneckenbrück. Hier wurde bei einem Normalpegel von 46,32 Metern über NN am Freitag der Höchststand mit 49,10 Metern über NN – Stufe 1 – erreicht. Auch hier wurde Stufe 2 nicht erreicht. Und wie in Groß Schwülper läuft das Wasser seit Anfang der Woche wieder ab, hat aber seinen Normalstand noch nicht erreicht. Der Trend an der Aller laut NLWKN: gleichbleibend. Und auch hier war der jetzige Höchstwert noch entfernt vom höchsten gemessenen Wasserstand an diesem Pegel seit Ende des Krieges. Der lag im Jahr 1981 bei 49,94 Metern über NN.

Derzeit werden keine hochwasserrelevanten Niederschläge erwartet

Fast Stufe 2 erreicht hätte am Freitag dagegen die Ise bei Neudorf-Platendorf. Sie erreichte hier 54,43 Meter über NN, der Normalpegel liegt bei 52,55 Metern über NN. Den Höchststand seit Ende des Krieges gab es hier übrigens 2007 mit 54,99 Metern über NN. Der Trend an der Ise laut NLWKN: gleichbleibend.

Oder könnte angesichts der im Harz noch abschmelzenden Schneemassen vielleicht doch noch ein heftigeres Hochwasser im Landkreis Gifhorn drohen? Carsten Lippe, Pressesprecher des NLWKN, sieht da momentan wenig Gefahr. Derzeit würden keine hochwasserrelevanten Niederschläge erwartet – damit hätten die Flüsse Gelegenheit, die vorhandenen Wassermassen abzutransportieren. Zwar gebe es im Harz noch Schnee, doch viel Schmelzwasser würde in den Talsperren aufgefangen – in denen wegen der Trockenheit der vergangenen Jahre noch viel Platz sei. Aber Lippe verweist auch darauf, dass dies nur Momentaufnahmen seien. Bei entsprechenden Schnee- oder Regenfällen in den kommenden Wochen könnte es durchaus neue Hochwasserlagen geben.

Von Thorsten Behrens