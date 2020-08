Gifhorn

Es ist heiß wie in den Tropen, und es fällt kein Regen: Der Wasserverbrauch in Stadt und Landkreis Gifhorn ist in den letzten Tagen rapide gestiegen. Aber „ein Zusammenbruch der Wasserversorgung wie in Lauenau ist im Verbandsgebiet nicht zu erwarten, obwohl im März und April 2020 noch mehr Wasser abgegeben wurde, als in den beiden Vorjahren“, sagt Andreas Schmidt, Chef des Wasserverbandes, der rund 128 000 Menschen im Kreisgebiet mit Trinkwasser versorgt.

Corona und die Folgen als Grund für Wasser-Mehrverbrauch

Homeoffice, Kurzarbeit, Urlaub zuhause: Schmidt kennt die Gründe für die Entwicklung. „Im Juni wurde mehr Wasser als im Vergleichsmonat 2018 und nur etwas weniger als in 2019 abgegeben. Hier spielte die Trockenheit die entscheidende Rolle.“ Aktuell seien die Wasserabgaben in den Werken auf sehr hohem Niveau, aber es sei genügend Grundwasser vorhanden und die Technik laufe. Am vorigen Samstag – dem bisher heißesten Tag des Jahres – erreichte die Tagesabgabe mit über 36 000 Kubikmetern den zweithöchsten Wert in 2020. Normal sind Abgabemengen von rund 17 000 Kubikmetern täglich.

Die Hitze und die Trockenheit im August haben Folgen: Im gesamten Landkreis Gifhorn wird deutlich mehr Trinkwasser verbraucht. Quelle: dpa

Der Verband betreibt an allen Wasserwerk-Standorten jeweils mehrere Brunnen. „Die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Kunden plötzlich auf dem Trockenen sitzen, geht gegen Null – zumal die sieben Werke in ein gemeinsames Netz pumpen und sich gegenseitig stützen“, so Schmidt. Erlaubt ist eine Fördermenge von 7,7 Millionen Kubikmetern pro Jahr. „Die wurde 2019 zu über 90 Prozent ausgenutzt. Das ist auch für 2020 zu erwarten.“

Langfristig gibt es keinen Anlass zur Sorge

Auch langfristig gebe die Grundwassermenge keinen Anlass zur Sorge. Aktuell wiesen von den 69 Pegeln des Verbandes nur drei einen historischen Tiefststand aus. „Seit Mitte 2018 sind sehr niedrige Pegelstände zu verzeichnen, die sich auch in den Wintermonaten nicht deutlich erholen. Das Niveau ist aber nicht niedriger als in zurückliegenden Trockenphasen“, versichert der Verbandschef. „Wichtig ist, dass es sich um die Stände im 2. Grundwasserhorizont handelt.“ Gefördert werde aus einer Tiefe zwischen 30 und 70 Metern.

Anders sehe es im 1. Grundwasserstockwerk aus: Nur wenige Meter unter der Erdoberfläche wirkten sich fehlende Niederschläge schon in kurzer Zeit aus. „Pflanzen finden kein Wasser mehr, Gräben fallen trocken“, so Schmidt.

Keine Auswirkungen auf den 2. Grundwasserstock

„Diese unmittelbaren Auswirkungen gibt es im 2. Grundwasserhorizont nicht“, so Schmidt. Bis 2050 werde dort gemäß der Klimawirkungsstudie 2019 für die Wasserschutzgebiete des Verbandes – also für die Gebiete, in denen sich das später geförderte Grundwasser bilde – keine Änderung „der mittleren jährlichen Grundwasserneubildung“ prognostiziert. In einigen Teilen werde sogar eine Erhöhung vorhergesagt.

„Grund sich zurückzulehnen gibt das allerdings nicht. Wenn es 2020 so läuft wie 2019, wäre es schon das dritte Jahr in Folge mit außergewöhnlich hohem Wasserverbrauch.“ Die weitere Entwicklung müsse genau beobachtet, notfalls müsse gegengesteuert werden.

Wasserwerk Gifhorn: Fünf Millionen Liter in den Tanks Auch in der Stadt Gifhorn und in den Ortsteilen ist die Wasserversorgung trotz Tropen-Hitze und Dürre gesichert. „Für unsere 44 000 Kundinnen und Kunden gibt es keinen Anlass zur Sorge“, versichert Wasserwerk-Koordinator Peter Genzler. Ein gut ausgebautes Netz und – ähnlich wie beim Wasserverband – eine entsprechende Grundwasserentnahme-Tiefe seien Garant dafür, dass es im Gifhorner Stadtgebiet und auch in den Ortsteilen keine Wasserknappheit gebe. „Gefördert wird aus insgesamt sieben Brunnen, die in den vergangenen zwölf Jahren saniert worden sind“, so Genzler. Auch das neue Wasserwerk verfüge über modernste Technik. Die Experten des Gifhorner Wasserwerkes förderten das kühle Nass über die sieben Brunnen aus einer Tiefe zwischen 40 und 50 Metern – dem sogenannten 2. Grundwasserstock. Diese Schichten seien vom tagesaktuellen Wasser nicht abhängig, Notwendigkeiten zu Einschränkungen und Wasser-Sparmaßnahmen gebe es darum nicht, so Genzler. „Unsere Kunden verbrauchen gerade in der immer noch andauernden Hitze-Phase deutlich mehr Wasser als sonst“, berichtet Genzler. Aus den riesigen Tanks mit fünf Millionen Litern Fassungsvermögen würden zu Spitzenzeiten mehr als 6500 Kubikmeter täglich an Gifhorns Haushalte abgegeben, so Genzler. Der normale Abgabewert liege in der Regel zwischen 3000 und 3500 Kubikmetern. Hitzesommer wie 2018 und 2019 und damit einhergehend das Ausbleiben von Regen: Für Genzler steht fest, dass sich die Wasserwirtschaft mit dieser Problematik ernsthaft auseinandersetzen muss. „Über die letzten zehn Jahre gesehen, fehlt uns inzwischen die Niederschlagsmenge eines kompletten Jahres.“ Auch wenn mittelfristig keine Notlage bei der Wasserversorgung erkennbar sei, müsse reagiert werden. „Ist das tägliche Rasensprengen und das Befüllen von Pools mit Trinkwasser noch zeitgemäß?“, fragt der Wasserwerk-Koordinator. Wasser verwenden, aber nicht verschwenden: Wie Schmidt ruft auch Genzler zu nachhaltigem Handeln auf.

