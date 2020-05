Den Einkaufskorb in der Hand, Nase und Mund mit Schutzmaske bedeckt: Hunderte von Gifhornern starteten so am Samstag zum Wochenmarkt-Bummel. Trotz Mundschutzpflicht war an den Ständen viel los. Produkte direkt vom Erzeuger sind gefragter denn je.