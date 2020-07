Gifhorn

Gifhorns Brautpaare lassen sich von Corona und allen damit verbundenen Begleitumständen offenbar nicht beeindrucken. Die Zahl der Trauungen ist bisher auf Vorjahresniveau. Das Ja-Wort können sich die Paare allerdings derzeit nur in der Hochzeitsmühle geben. Das Trauzimmer im Rathaus ist dicht.

„Wir haben 2020 bisher 106 Ehen geschlossen. Im letzten Jahr waren wir mit Stand vom 28. Juni ebenfalls bei 106 Trauungen, 2018 wurde diese Zahl bereits am 20. Juni erreicht“, verweist Leitende Standesbeamtin Melanie Ritterbusch darauf, dass es trotz Corona kaum Veränderungen gibt. Viele Paare würden aufgrund der aktuellen Lage jedoch nur standesamtlich heiraten. „Sie verschieben die weiße Hochzeit in der Kirche und auch die große Feier mit Familie und Freunden.“

Mühlenbetrieb läuft seit 30. April

„Es freuen sich jedoch alle Brautpaare darüber, dass wir die schottische Hochzeitsmühle trotz der schwierigen Umstände geöffnet haben“, so Ritterbusch. Eine Traupause gab es nicht, die Leitende Standesbeamtin verweist darauf, dass der „Mühlenbetrieb“ seit dem 30. April laufe und erst am 10. Oktober ende. Für die kalte Jahreszeit sei Gifhorns Hochzeitsmühle nicht geeignet, denn in der „Lady Devorgilla“ gebe es keine Heizung.

Dicht ist momentan das Trauzimmer im ersten Stock des Gifhorner Rathauses. Es sei kleiner als das Trauzimmer in der Hochzeitsmühle, so Ritterbusch. Zudem halte Gifhorns Standesamt aufgrund der Pandemie-Vorgaben nur einen Raum für die Trauungen vor. Dieses habe organisatorische Gründe. „Nach jeder Trauung muss gesäubert, gelüftet und desinfiziert werden, und das können wir bei mehreren Trauzimmern nicht leisten“, erläutert Ritterbusch.

15 Gäste sind jetzt erlaubt

„Wir haben zu Beginn der Pandemie nur das Brautpaar zugelassen und nach einer Zeit dann zehn weitere Personen“, blickt Ritterbusch auf die Corona-Anfänge zurück. „Wir trauen ohne Mundschutz und deshalb ist die Abstandshaltung sehr wichtig und wird überall eingehalten.“ Zudem müssten sich am Eingang der Hochzeitsmühle alle Gäste die Hände desinfizieren. „Das klappt sehr gut und deshalb erhöhen wir die Zahl der Gäste jetzt auf 15 Personen. In der Mühle ist genügend Platz, sodass die Gäste problemlos auf Abstand sitzen können“, erläutert die Chefin des Standesamtes. An eine weitere Erhöhung der Gästezahl sei jedoch nicht gedacht, es bleibt bis zum Ende der Mühlensaison bei 15 Personen.

Bei den Brautpaaren beliebt: Trauungen des Gifhorner Standesamtes finden aktuell nur in der Hochzeitsmühle statt. Corona-Abstandsregeln sind dort einfach einzuhalten. Quelle: Michael Franke (Archiv)

Trotz Corona gebe es keine zeitlichen Einschränkungen bei den standesamtlichen Trauungen. „Die Trauzeremonie ist nicht kürzer als vor Pandemiebeginn“, sagt Ritterbusch.

Auch nach der Trauzeremonie würden die Hygiene-Spielregeln eingehalten, zeigt sich Ritterbusch zufrieden.Vor der Mühlentür würden die restlichen Gäste auf das Brautpaar warten – selbstverständlich immer mit Abstand. Das funktioniere prima. „Dort können dann wie immer Blütenblätter fliegen und auch Fotos gemacht werden“, sagt Melanie Ritterbusch. Ein Sektumtrunk mit vielen Personen sei hinter der Mühle derzeit allerdings noch nicht zugelassen – dort sei es zu eng für das Einhalten von Abstandsregeln.

Umzug in das Rathaus-Trauzimmer

Ab Oktober soll dann wieder das Trauzimmer im Rathaus genutzt werden. „Wie viele Gäste dann dabei sein können, ist noch nicht klar. Das hängt auch von den zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Regeln ab“, sagt Ritterbusch.

Von Uwe Stadtlich