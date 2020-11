Gifhorn

Der Corona-Krise zum Trotz läuft die Wunschbaum-Aktion beim Real in Gifhorn zu Gunsten von Kindern, um die sich Life Concepts kümmert. Im Eingangsbereich des Einkaufszentrums steht wie in den Jahren zuvor ein mit Wunschkarten geschmückter Weihnachtsbaum. Die Sozialarbeiter sind froh, dass die Aktion in dieser schwierigen Zeit läuft.

74 selbst beschriebene Karten mit bunten Papierkugeln hängen an dem Weihnachtsbaum. Die Geschenkwünsche, die Real-Kunden erfüllen können, sind zuweilen bescheiden: Über einen Rasierer oder Duschgel würden sich die Kinder schon freuen.

„Genial, dass diese Tradition hochgehalten wird“, sagt Familienhelfer und Sozialpädagoge Lars Hurrelbrink von Life Concepts. Hätten die Kinder aus Wohngruppen, Tagesgruppen und betreuten Familien so schon ihre Probleme, weshalb sich die Einrichtung um sie und ihre Eltern kümmern müsse, verschärfe die Corona-Krise das in diesem Jahr noch zusätzlich. Jasmin Pläp, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei Life Concepts macht, weiß, wie wichtig deshalb die Wunschbaum-Aktion ist. Es signalisiere den Mädchen und Jungen, dass „trotzdem Weihnachten stattfindet“. Hurrelbrink: „Ein kleiner Lichtblick.“ Die Betroffenen könnten trotz der Pandemie auf Gemeinschaft zählen und erlebten, dass es Menschen gibt, die an sie dächten und ihnen eine Freude bereiteten.

So geht die Wunschbaum-Aktion

„Wir wollten es unbedingt machen“, sagt Real-Geschäftsleiter Uwe Baumann. „Die Wunschbaumaktion ist ein ganz einfacher Weg, etwas Gutes zu tun und Menschen eine Freude zu bereiten.“ Auch – und gerade – in der Pandemie. Real-Kunden könnten sich einfach eine Karte vom Baum nehmen, den darauf beschriebenen Wunschartikel kaufen und das Geschenk am Service-Center abgeben.

Von Dirk Reitmeister