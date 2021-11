Gifhorn

Jeden Tag neue und traurige Rekorde, Impfdurchbrüche und Infizierte: Mit einem hohen Inzidenzwert gehört Gifhorn niedersachsenweit zu den Regionen, in denen die Pandemie immer stärker um sich greift. Trotzdem wollen Stadt und Kreis ihre Adventsmärkte nicht absagen. Sie sollen unter Hygieneauflagen stattfinden.

Unter strenger Berücksichtigung der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen sei die Veranstaltung „Advent auf dem Marktplatz“ weiterhin geplant, so Stadt-Sprecherin Rebecca Koch. „Alle Beteiligten sind sich ihrer Verantwortung bewusst und der Infektionsschutz steht selbstverständlich weiterhin an erster Stelle. In enger Abstimmung mit den Verantwortlichen wurde daher ein strenges Hygienekonzept erarbeitet, dass teilweise sogar über die verpflichtenden Maßnahmen hinausgeht und dieses wird auch an die tagesaktuellen Entwicklungen angepasst“, versichert Koch.

Strikte Einlasskontrolle geplant

„Zu den Maßnahmen gehört unter anderem eine strikte Einlasskontrolle des eingezäunten Geländes, dessen Größe im Vergleich zum regulären Weihnachtsmarkt deutlich reduziert wurde“, so Koch. Die Stadt behalte sich außerdem vor, die aktuell geplante 3G-Regelung – sofern angefordert – zu einer 2G-Regelung auszuweiten.

Alle Details zum Adventsmarkt und den Hygieneregelungen würden derzeit „finalisiert“ und in Kürze mitgeteilt. „Klar ist aber auch, dass sich ähnliche Outdoor-Veranstaltungen, wie beispielsweise der kürzlich veranstaltete Verkaufsoffene Sonntag, bisher nicht als Pandemietreiber erwiesen haben“, sagt Koch. Zum aktuellen Zeitpunkt seien Stadt und die Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing GmbH (WiSta) daher zuversichtlich, dass unter strenger Einhaltung der Regeln eine Ausrichtung möglich sei, so Koch. Kurzfristige Anpassungen behalte man sich jedoch vor. Glühwein und Bratwurst hinterm Zaun: Die Stadt plant vom 26. November bis 23. Dezember auf einem abgesperrten Areal am Marktplatz aktuell mit neun Gastronomieständen. Außerhalb der Eingrenzung soll’s Kunsthandwerk und sogar ein Kinderkarussell geben.

Auch Schlossmarkt zum Advent findet statt

Auch der Kreis kündigt trotz Rekord-Inzidenz für das erste am 1. Adventswochenende (27. und 28. November) den 25. Schlossmarkt zum Advent an. „Als Kreisverwaltung war es uns sehr wichtig, unseren Bürgerinnen und Bürgern in diesem Jahr wieder eine schöne Veranstaltung in der Vorweihnachtszeit zu bieten“, freut sich Landrat Tobias Heilmann auf das Event. Aufgrund der weiterhin geltenden Infektionsschutzmaßnahmen der Niedersächsischen Corona-Verordnung plane man aktuell im 3G-Modus.

Alle Gäste müssen demnach einen Impf-, Genesenen- oder negativen Testnachweis sowie den Personalausweis vor Betreten des Marktes vorlegen. Der Schlossmarkt sei als „Einbahnstraße“ organisiert. Der Zutritt erfolge mit Kontrollen an der Schlosseinfahrt. Die Kontaktdaten der Gäste würden per Luca-App erfasst. Der Ausgang erfolge über die Holzbrücke des Schlossgrabens. „Eine grundsätzliche Maskenpflicht gibt es auf dem Schlossmarkt nicht, da dieser ausschließlich unter freiem Himmel stattfindet“, erläutert Jan-Niklas Schildwächter, Sprecher des Kreises. Lediglich für die Nutzung der Sanitäranlagen sei das Tragen einer medizinischen Maske verpflichtend.

Freiwilliger Selbsttest empfohlen

„Wir haben uns – auch in Absprache mit der Stadt Gifhorn – bewusst für die 3G-Regel entschieden, um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, unseren Schlossmarkt zu besuchen“, erklärt Landrat Tobias Heilmann. Er bittet jedoch um die Beachtung der bekannten Abstands-und Hygienemaßnahmen. In Situationen, in denen Abstände nicht eingehalten werden könnten, sollten die Schlossmarkt-Gäste freiwillig eine medizinische Maske tragen. Zudem fordert Heilmann auch Geimpfte und Genesene auf, sich vor Besuch des Schlossmarktes zusätzlich per Selbsttest auf das Coronavirus zu testen. „Diese freiwilligen Maßnahmen geben uns allen mehr Sicherheit“, ist der Landrat überzeugt.

Von Uwe Stadtlich